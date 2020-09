Bei einer zweiten Brandserie zwischen 2002 und 2006 hat er 17 Brände gelegt. Dabei ging es um Geld: Der Mann legte im Auftrag von Familienmitgliedern Feuer, damit diese Versicherungsgelder abkassieren konnten. Die Brände legte er jeweils so, dass es nach einer technischen Ursache aussah. Teilweise wurde er an den ausbezahlten Geldern beteiligt. 2013 wurde er unter anderem wegen mehrfacher Brandstiftung und über 300 Einbrüchen zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Entlassung unter Auflagen

Seit 2018 wohne er in einem Wohn- und Arbeitsexternat: Er arbeite ausserhalb des Gefängnisses und lebe in einer Wohngruppe – er befinde sich also noch immer unter Freiheitsentzug. Diesen hat das Kantonsgericht nun gelockert. Dies etwa, weil der Mann während der jahrelangen Therapie Fortschritte gemacht habe. Er dürfe jedoch wegen der Rückfallgefahr nicht wieder in ein kriminelles Umfeld geraten. Konkrete Anzeichen dafür gibt es laut Gericht nicht. Der Ex-Feuerwehrmann habe gelernt, «seine Freunde sorgfältiger auszusuchen». Deshalb werde er bedingt entlassen und dürfe in eine eigene Wohnung umziehen. Der Vollzugs- und Bewährungsdienst habe das aber anders gesehen: Weil er sich teilweise nicht an Hausregeln gehalten habe, seien Lockerungsschritte nicht angebracht.