Einbrüche in den Kantonen Bern und Wallis : Serieneinbrecher in Italien verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert

Die Kapo Bern konnte einem international gesuchten Einbrecher zahlreiche Delikte nachweisen. Er soll vorwiegend in den Kantonen Bern und Wallis aktiv gewesen sein. Nun wurde der Mann in Italien verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert.

1 / 3 Ein 38-jähriger mutmasslicher Einbrecher wurde von der Polizei in Italien verhaftet und in die Schweiz ausgeliefert. imago images/Symbolbild Der Mann soll für zwischen 2016 und 2019 für zahlreiche Einbruchs- und Fahrzeugdiebstähle in den Kantonen Bern und Wallis verantwortlich sein. imago images/Symbolbild Er befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug und wird sich vor der Justiz verantworten müssen. imago images/Andreas Haas/Symbolbild

Der Kantonspolizei Bern ist es gelungen, zahlreiche Einbrüche aufzuklären. «Aufgrund von Spurenauswertungen konnte ein tatverdächtiger Mann ermittelt werden, welcher international ausgeschrieben wurde», so Lena Zurbuchen, Mediensprecherin der Kapo Bern. Der Mann konnte schliesslich von der Polizei in Italien angehalten und im Oktober 2020 in die Schweiz ausgeliefert werden. Er soll zwischen 2016 und 2019 für zahlreiche Einbruchs- und Fahrzeugdiebstähle in den Kantonen Bern und Wallis verantwortlich sein. «Wie die Ermittlungen ergaben, war der Mann wiederholt von Italien in die Schweiz eingereist und verübte während seiner Aufenthalte mehrheitlich im Raum Oberland und im Kanton Wallis an diversen Örtlichkeiten Einbrüche», so Zurbuchen.

Insgesamt werden dem Mann 36 Einbruchdiebstähle oder Versuche, hauptsächlich in Ferienhäuser und Geschäftsbetriebe, sowie mehrere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, zur Last gelegt. Die Beute des Mannes beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken, der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Der Tatverdächtige zeigte sich teilweise geständig. Er befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug und wird sich vor der Justiz verantworten müssen.