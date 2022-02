Die Tat vom 9. Juli 1996 in der Grafschaft Kent erschütterte Grossbritannien. Lin Russel (damals 45) befand sich an diesem Tag mit ihren Töchtern Megan (damals 6) und Josie (damals 9) auf einem Spaziergang, als sie überfallen wurden. Der Täter fesselte seine Opfer und verband ihnen die Augen, ehe er mit einem Hammer auf sie einschlug. Lin und Megan kamen bei der Attacke ums Leben, Josie überlebte schwer verletzt und wurde so schwer traumatisiert, dass sie das Sprechen wieder neu erlernen musste. Sie zog später mit ihrem Vater nach Wales.



Der Verdacht fiel schnell auf Michael Stone. Zwei Jahre nach der Tat wird er des zweifachen Mordes und des versuchten Mordes verurteilt. Stone beteuerte jedoch bis zum heutigen Tag stets seine Unschuld. Nun könnte ein Geständnis die Geschichte neu schreiben. Wie «BBC» berichtet, hat sich Levi Bellfield zu den Taten bekannt. Der verurteilte Serienmörder hat sich in einer Erklärung an Stones’ Anwalt Paul Bacon gewandt. Er schreibt darin unter anderem: «So etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe ein Verbrechen begangen und jemand anders wurde dafür verhaftet. Ich entschuldige mich bei Michael Stone und der Familie Russell für meine schrecklichen Taten. Während meiner Gewalttaten war ich nicht ganz richtig im Kopf. Ich bin bereit, mit der Polizei zu reden.»