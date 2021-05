Lille und Atlético Meister - Serienmeister in Europa abgelöst – beginnt eine neue Ära?

Die letzten Entscheidungen sind gefallen. Robert Lewandowski knackte Müllers Uralt-Rekord, Neymar und PSG verpassten den Meistertitel. In Italien gab es ein Herzschlag-Final um die letzten Plätze in der Königsklasse.

Hier trifft Robert Lewandowski zum 5:2 und knackt damit die Uralt-Marke von Gerd Müller. ARD

Darum gehts Die Fussballsaison ist überall zu Ende.

Am Wochenende gab es die letzten Entscheidungen.

Wir zeigen euch die wichtigsten Ligen auf einen Blick.

Deutschland – nach Tumor und Koma wird Köln-Star der Held

Die Bundesliga-Saison in Deutschland ist beendet. Bayern München ist Meister, zum 9. Mal hintereinander. Das war schon lange Zeit klar. Nun ist aber auch bekannt, wer absteigt, wer in die Relegation muss – und wer nächste Saison im Europacup spielen darf. Nach einem Riesen-Drama am letzten Spieltag muss nach Schalke 04 auch Werder Bremen eine Liga runter. Köln rettet sich dank eines dramatischen 1:0-Siegs über Schalke in die Relegation. In dieser treffen die Kölner nun auf Kiel. Besonders schön ist die Story von Köln-Spieler Sebastiaan Bornauw: Der Belgier erzielt gegen Schalke mit seinem ersten Saisontor das wichtigste Tor. Noch Anfang des Jahres musste der 22-Jährige wegen Komplikationen bei einer Tumor-Operation ins künstliche Koma versetzt werden.

Rang 2 sichert sich RB Leipzig. Dritter in der Bundesliga wird Borussia Dortmund. Der Club von Nati-Star Manuel Akanji gewinnt gegen den neuen Club von Gerardo Seoane, Bayer Leverkusen, mit 3:1. Der Schweizer Roman Bürki fällt durch eine respektvolle Aktion auf. Lars Bender, der sein letztes Spiel für Bayer Leverkusen absolviert, darf einen Elfmeter schiessen. Bürki bewegt sich nicht und lässt den Schützen gewähren. Wolfsburg wird mit Kevin Mbabu Vierter. Alle drei Clubs spielen in der nächsten Saison in der Champions League – neben den Bayern. Für eine Überraschung sorgt Urs Fischers Union Berlin. So dürfen die Berliner in der nächsten Saison im Europacup kicken. Verständlich ist die Freude nachher riesig. Der Ex-FCB-Coach trinkt mit den Fans ein Bier und ordert in der Kabine ein Stück Torte. Was sonst noch klar ist? Ach ja. Robert Lewandowski knackt Müllers Uralt-Rekord, der Pole schiesst am Samstag seinen 41. Saisontreffer.

Spanien – ein schluchzender Suárez freut sich unglaublich

Ein sichtlich aufgelöster Luis Suárez sagt am Samstagabend mit Tränen in den Augen: «Wir waren über die ganze Saison am beständigsten, somit haben wir verdient die Meisterschaft gewonnen.» Und: «Es war eine so harte Saison. Mir gehen so viele Dinge durch den Kopf nach allem, was ich durchlebt habe und wie ich gering geschätzt wurde beim FC Barcelona.» Die Szenen sind berührend. Schluchzend sitzt der Mann, der letzten Sommer bei Barcelona fortgejagt wurde, mitten auf dem Rasen und telefoniert mit seiner Familie in Uruguay.

Weshalb er so emotional ist? Nun – der Uruguayer sichert sich am letzten Spieltag mit Atlético Madrid die Meisterschaft. Real Madrid muss sich mit dem 2. Rang begnügen. Barcelona wird Dritter. Aus der La Liga steigen SD Huesca, Eibar – und Valladolid ab. Aus Schweizer Sicht ist besonders der Niedergang des letztgenannten Clubs bitter. So spielt bei den Nordspaniern der Ex-YB-Youngster Saidy Janko.

Italien – Inter-Fans feiern mit Pyros, CR7 zittert

1 / 3 Zehntausende Inter-Fans feierten am Sonntag den Meistertitel von Mailand. AFP Dafür gab es viel Kritik. Unter anderem hatten sich danach in den sozialen Medien viele Menschen beim Bürgermeister darüber beschwert. AFP Das letzte Saisonspiel gewannen die Mailänder mit 5:1. AFP

Die AC Milan und Juventus Turin folgen Italiens Fussballmeister Inter Mailand und dem Remo-Freuler-Club Atalanta Bergamo ins Millionenspiel der Champions League. Der frühere Serienmeister Juventus landet diesmal hinter Atalanta auf dem vierten Rang (beide 78). Napoli und Lazio Rom buchen die Europa-League-Startplätze. All das wird den Inter-Fans herzlich egal sein.

Denn: Anlässlich des letzten Saisonspiels feiern zehntausende Mailand-Fans die Mannschaft in der Stadt. Samt Pyros, Fangesängen und Plakaten. Unterwegs sind sie am Domplatz und in den Strassen. Viele tragen keine Schutzmasken – in Italien gilt eine Maskenpflicht auf der Strasse – oder halten keine Abstände wegen der Corona-Pandemie ein.

Unschön endet die Saison für Simon Sohm und Ricardo Rodriguez. Sohm steigt mit Parma als Tabellenletzter ab. Ricardo Rodriguez, der bei Torino in der letzten Saison meist auf der Bank sass, schlittert knapp am Abstieg vorbei. Torino wird 17.

England – Xhaka verpatzt mit Arsenal den Europacup

Was für ein verrückter Spieltag in der Premier League! Spannung, Tore – und viel Action! Kurz: Alles, was der Fussball-Fan so liebt. Auch wenn Manchester City bereits vor dem letzten Spieltag als Meister feststeht, ist noch längst nicht alles klar in der Premier League. So geht es vor allem noch um die Qualifikation für die Champions League.

Lange Zeit sieht es so aus, als ob der Champions-League-Finalist Chelsea die Quali noch verspielt, liegen sie doch gegen Aston Villa mit 0:2 zurück und Leicester führt mit 2:0 gegen Tottenham. Doch dann will der Fussballgott wohl mehr Action. Nicht anders ist zu erklären, was dann folgt. So kehrt Tottenham die Partie und gewinnt noch mit 4:2. Ebenso Chelsea kommt noch zum Anschlusstreffer. Die Folge: Chelsea klettert trotz 1:2-Pleite wieder auf einen Königsklassen-Platz. Leicester wird undankbarer Fünfter.

Und Liverpool? Das Team von Jürgen Klopp, bei dem der Schweizer Nati-Star Xherdan Shaqiri auf der Bank sitzt, siegt gegen Crystal Palace mit 2:0. Dank des Sieges sichern sich die Reds den dritten Rang – und den Champions-League-Platz. Granit Xhaka wird derweil trauern. Zwar gewinnt das Team mit dem Nati-Captain in der Startelf mit 2:0 gegen Brighton, doch der Sieg nützt nichts. Weil Tottenham gegen Leicester in einem verrückten Spiel siegt, verpatzen Xhaka und Co. nämlich gar die Conference League. Als Absteiger standen bereits der FC Fulham, West Bromwich Albion und Sheffield United fest.

Frankreich

1 / 4 Lille freut sich über den Gewinn des Meistertitels. AFP Auch die Fans in Lille sind glücklich. Wie die Inter-Fans zünden sie eine Menge Pyros. AFP Hier sind sie mitten in der französischen Stadt zu sehen. AFP

Der OSC Lille stoppt Titelverteidiger Paris Saint-Germain eindrucksvoll und ist erstmals seit zehn Jahren wieder französischer Fussballmeister. Die «Doggen» gewinnen am Sonntagabend zum Saisonfinal beim SCO Angers 2:1 (2:0) und liegen damit nach dem 38. Spieltag einen Punkt vor PSG. So nützt den Parisern auch das 2:0 (1:0) beim Absteiger Stade Brest im Schlussspurt nichts mehr. PSG hatte in den vergangenen acht Spielzeiten (seit 2012/13) siebenmal den Titel geholt, einmal unterbrochen durch die AS Monaco (2016/17). Trainer Niko Kovac landet mit der AS Monaco (78) nach einer starken Saison als Dritter in der Qualifikation für die Königsklasse. In der Europa League spielen in der kommenden Saison Lyon (4.) und Marseille (5.).

Schon länger besiegelt ist der Abstieg von Dijon und Anthony Racioppi aus der französischen Ligue 1. Der U-21-Nati-Goalie war auf diese Saison hin von Lyon in die Senfstadt gewechselt und bringt es auf immerhin 21 Startelf-Einsätze. Zuletzt sass das Goalie-Talent aber wieder auf der Bank. Auch zittern musste Girondins Bordeaux. Die Franzosen gewinnen zwar ihre letzte Partie gegen Reims mit 2:1, doch der Sieg, er ist nur das versöhnliche Ende einer destaströsen Saison. Der Club klassiert sich schlussendlich auf Rang 12. Neben Dijon steigt Olympique Nimes ab. Brest muss nun als 18. in die Abstiegs-Relegation.

Kroatien – Gavranovic klassiert sich vor Drmic

Auch die kroatische Meisterschaft ist beendet. Dass Dinamo Zagreb Meister ist, war schon seit Mitte Mai klar. Oder in anderen Worten: Dass der Schweizer Nati-Star Mario Gavranovic zum fünften Mal in Serie kroatischer Champion wurde, war bereits vier Runden vor Schluss bekannt. Die erste Meisterschaft gewann der Nati-Star 2017 mit Rijeka, die folgenden vier mit Zagreb. Der 31-Jährige schoss in der letzten Saison 17 Tore. Dritter in der kroatischen HNL wurde Rijeka mit Josip Drmic.

Portugal – Seferovic verpasst Torschützenkrone knapp

Die Liga in Portugal endete bereits letzten Mittwoch. Sporting Lissabon ist portugiesischer Meister. Rang 2 sichert sich Porto, auf Platz 3 klassierte sich Benfica Lissabon mit dem Schweizer Nati-Star Haris Seferovic. Der Stürmer, der im Frühjahr zum zweiten Mal Papa wurde, verpasste zudem knapp die Torschützenkrone. Im letzten Ligaspiel des Jahres zeigte er zwar noch einmal seine Klasse, traf beim 3:1 gegen Vitoria Guimaraes doppelt. Weil aber Sporting-Goalgetter Pedro Gonçalves einen Hattrick schoss, landete Seferovic nur auf Platz 2 mit 22 Toren insgesamt. Gonçalves gelangen 23 Treffer. Besonders bitter: Am Sonntagabend hat der 29-jährige Seferovic noch die Chance den Cup zu gewinnen. Gegen Braga verliert Benfica jedoch mit 0:2. Der Nati-Stürmer bleibt im Abschluss glücklos.

Serbien – Fans liefern sich Schlägereien in Belgrad

Hunderte von Fussballfans haben sich in der Nacht zum Sonntag in der serbischen Hauptstadt Belgrad Schlägereien im Zentrum geliefert und dabei eine Reihe von Lokalen beschädigt. Nach Berichten örtlicher Medien hatten Anhänger des Serienmeisters Roter Stern den 32. Titelgewinn lautstark gefeiert und waren dabei in grösseren Gruppen zu Restaurants und anderen Lokalen gezogen, deren Türsteher und Sicherheitspersonal aus den Reihen des Erzrivalen Partizan stammen. In den darauf folgenden Auseinandersetzungen sei das Inventar einiger Lokale zu Bruch gegangen, berichteten die Medien. Mehrere Menschen seien verletzt worden.

Zehn mutmassliche Gewalttäter wurden für 48 Stunden festgenommen, gegen 99 weitere wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet, berichtete das serbische Staatsfernsehen am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

1 / 3 Nach Berichten örtlicher Medien hatten Anhänger des Serienmeisters Roter Stern den 32. Titelgewinn lautstark gefeiert. imago images/Aleksandar Djorovic Dabei kam es auch zu Ausschreitungen. imago images/Aleksandar Djorovic Zehn mutmassliche Gewalttäter wurden für 48 Stunden festgenommen, gegen 99 weitere wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. imago images/Aleksandar Djorovic