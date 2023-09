Pogo der Clown – der vielleicht schlimmste Serienmörder der USA

Er galt als Musterbürger, trat als «Pogo der Clown» in Spitälern auf und schüttelte sogar der First Lady die Hand. Doch in Wahrheit war John Wayne Gacy ein Horror-Clown. Er vergewaltigte und tötete mindestens 33 Jungen und Männer.

1 / 14 John Wayne Gacy aus Chicago war ein angesehener Bürger und Geschäftsmann und erfreute als «Pogo der Clown» Jung und Alt. Doch das war nur Fassade. Wikimedia Commons/PD Immer wieder verging er sich an Jugendlichen und jungen Männern. Wegen sexualisierter Gewalt an zwei Jungen wurde der zweifache Vater bereits 1968 zu zehn Jahren Haft verurteilt. Von diesen musste er jedoch nur 18 Monate absitzen – wegen guter Führung. Wikimedia Commons/PD Dass das psychologische Gutachten, das ihn als «antisoziale Persönlichkeit» beschrieben hatte, «deren Verhalten ihn ‹wiederholt mit der Gesellschaft ihn Konflikt bringen› dürfte», ignoriert wurde, hatte grausame Folgen, wie sich im Dezember 1978 zeigte. (Im Bild: Mugshot vom 12. Dezember 1978) Des Plaines Police Department

Darum gehts Der Amerikaner John Wayne Gacy vergewaltigte und ermordete zwischen 1972 und 1978 mindestens 33 Jungen und Männer.

Sein Umfeld ahnte davon nichts – trotz einer früheren Verurteilung galt er als Saubermann.

Zu denken gab nur der unangenehme Geruch, der aus seinem Haus strömte. Woher dieser kam, wurde erst 1978 bekannt.

1980 wurde der «Killer-Clown» zum Tode verurteilt und 14 Jahre später hingerichtet.

Die Identifizierung seiner Opfer ist noch immer nicht abgeschlossen. Erst 2021 wurde ein weiteres identifiziert.

Seine Straftaten liegen bald 50 Jahre zurück. Doch noch immer gilt John Wayne Gacy als einer der schlimmsten Serienkiller der USA. Die meisten seiner Opfer vergrub er unter seinem Haus im Kriechkeller, weitere versenkte er in einem Fluss. 33 Opfer gelten als gesichert, er selbst nannte die Zahl 45. Wie viele es tatsächlich waren, ist unklar. Ebenso wo die restlichen Leichen liegen. Am Tag seiner Hinrichtung erklärte er dem Detective: «Das ist deine Aufgabe, das herauszufinden.» Seine letzten Worte sollen «Leckt mich am A****» gewesen sein. Von Reue keine Spur.

So kaltblütig er sich am Tag seiner Hinrichtung präsentierte, so unmenschlich ging er auch bei seinen Morden vor.

Schon früh erste Auffälligkeiten

Gacy, 1942 in Chicago im US-Bundesstaat Illinois geboren, wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Er wurde als unbeholfen und kränklich beschrieben. Nach dem Abbruch der Highschool nahm er verschiedene Jobs an. Mal arbeitete er als Gärtner, dann als Schuhverkäufer. Auch beim Bestatter heuerte er an. Gemäss dem Buch «Buried Dreams: Inside the Mind of Serial Killer John Wayne Gacy» soll er dabei einer der Leichen sehr nahe gekommen sein. «Er wollte den Tod in der Dunkelheit spüren», heisst es.

1964 heiratete Gacy die Tochter eines Unternehmers, der mehrere «Kentucky Fried Chicken»-Filialen betrieb. Später führte Gacy selbst eine. Nebenher war er in der Lokalpolitik tätig. Doch 1968 war Schluss mit dem vermeintlichen Idyll: In seinem Haus in Iowa wurden Pornos gefunden und der mittlerweile zweifache Vater wurde wegen sexualisierter Gewalt an zwei Jungen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Seine Frau reichte daraufhin die Scheidung ein.

Auf den Abstieg folgt der Aufstieg – und die Zweitkarriere als Clown

Von den angesetzten zehn Jahren verbüsst Gacy nur 18 Monate – wegen guter Führung. Und das, obwohl laut Spiegel.de ein psychologisches Gutachten ihn als «antisoziale Persönlichkeit» beschrieben hatte, «deren Verhalten ihn ‹wiederholt mit der Gesellschaft ihn Konflikt bringen› dürfte.»

Doch so wie offenbar das Gutachten, geriet auch seine Vorstrafe rasch in Vergessenheit: Gacy zog zurück in seine Heimatstadt Chicago, wurde Bauunternehmer und heiratete 1972 ein zweites Mal. Zudem wurde er in den Vorstand eines Vereins zur Förderung junger Erwachsener gewählt. Nebenher betätigte er sich ehrenamtlich. Am meisten Aufsehen erregten sicher seine Auftritte als «Pogo der Clown» in Spitälern und auf Strassenfesten. Er war ein gern gesehener Mann, mit dem sich 1978 sogar die damalige First Lady, Rosalynn Carter, ablichten liess.

Dabei hatte Gacy zu diesem Zeitpunkt schon mindestens 29 junge Männer vergewaltigt und getötet. Sein Umfeld hatte keine Ahnung, wie grausam der «Killer-Clown», unter dem Gacy schon wenig später bekannt wurde, schon seit Jahren im Verborgenen vorging. Seinen Nachbarn war lediglich der unangenehme Geruch in seiner Wohnung aufgefallen.

Wie aus «Pogo dem Clown» der «Killer-Clown» wurde

Noch vor seiner zweiten Hochzeit begann Gacy, jungen Männern nachzustellen und wandte dabei mitunter Gewalt an. 1971 wurden Vorwürfe gegen ihn laut, er habe einen 19-Jährigen aufgegriffen und sexuell genötigt. Die erhobene Klage wurde jedoch aufgrund mangelnder Beweise und seiner Bestreitung der Tat fallen gelassen.

Gacy hörte nicht auf. Im Gegenteil: Er begann, seine Opfer zu töten. 1972 lockte er den 16-jährigen Timothy McCoy in sein Haus. Gacy gab später an, ihn am Greyhound-Busbahnhof aufgegabelt, zu Hause erstochen und in seinem Keller vergraben zu haben. 1975 folgte der mutmasslich zweite Mord. 1976 zerbrach seine zweite Ehe. Ab dann wurden die Intervalle zwischen den Taten immer kürzer. Er soll manchmal gar zwei Männer an einem Tag getötet haben. Bis zu seiner Verhaftung im Dezember 1978 brachte er mindestens 33 Jungen und Männer um.

1 / 34 Timothy Jack McCoy (16) geriet am 3. Januar 1972 in die Fänge von John Wayne Gacy und wurde von ihm in dessen Haus erstochen. Er gilt als das erste Opfer des Serienmörders. Identifiziert wurde er im Mai 1986. Cook County Circuit Court Ein nicht identifizierter weisser Mann verschwand – dem Zustand der Leiche nach – zwischen dem 3. Januar 1972 und dem 31. Juli 1975. Er war mutmasslich zwischen 14 und 18 Jahre alt. (Symbolbild) Unsplash John Butkovich (18) hatte acht Monate bei einem Bauunternehmer gearbeitet und frisch gekündigt. Er wollte seinen letzten Gehaltsscheck abholen. Stattdessen erwartete ihn der Tod. Sein Körper war der erste, der von der Polizei am 21. Dezember 1978 entdeckt wird. Zwei Tage später war die Identität des Leichnams geklärt. Cook County Circuit Court

Dabei ging er nicht immer gleich vor: Mal lockte er seine Opfer mit falscher Polizeimarke in sein Auto, mal köderte er sie mit Jobs und bot ihnen an, in seinem Haus zu übernachten. Dort versuchte er sie mit Alkohol und Cannabis zum Geschlechtsverkehr zu überreden. Wenn das nicht klappte, wurde er zu «Pogo dem Clown» und demonstrierte, wie er sich ohne Hilfe aus Handschellen befreien konnte. Dann forderte er die Männer auf, es selbst einmal zu versuchen. Eine Falle, denn so konnten sie sich nicht mehr gegen seinen Übergriff wehren. Nach der Vergewaltigung kündigte er schliesslich einen letzten Trick an, der zum Tod der Opfer führte.

Schlampige Ermittlungen und warum es trotzdem zur Verhaftung kam

Trotz Gacys Vorstrafen und obwohl zwischen ihm und einigen der Ermordeten eine Verbindung bestand, fiel der Verdacht nicht auf ihn. Er wurde befragt, doch mehr passierte nicht. Auch nicht als eines der Opfer, Jeffrey Ringnall, den er betäubt, entführt und dann wieder freigelassen hatte, sein Auto als das Auto identifizierte, in das er gezogen worden war. Erst als im Dezember 1978 der 15-jährige Robert Piest verschwand, der zuvor ein geplantes Treffen mit Gacy erwähnt hatte, wurde die Polizei hellhörig. Eine Hausdurchsuchung förderte Grauenhaftes zutage: die sterblichen Überreste von 29 Jugendlichen und jungen Männern, die Gacy auf seinem Grundstück vergraben hatte. Vier weitere Leichen wurden später in einem Fluss entdeckt. Bis heute konnten nicht alle Opfer von Gacy identifiziert werden.

Hinrichtung durch Giftspritze und postmortale Untersuchung

Am 21. Dezember 1978 wurde Gacy schliesslich verhaftet. Im Prozess gegen ihn versuchten seine Verteidiger vergeblich, ihn mit psychiatrischen Gutachten als geisteskrank, unzurechnungsfähig oder schizophren darzustellen. Doch das Gericht überzeugten sie nicht davon: Es verhängte die Todesstrafe. Vollstreckt wurde das Urteil 14 Jahre später. Es brauchte zwei Anläufe, weil die Kanüle verstopft war.

Nach Gacys Tod wurde sein Gehirn dem Schädel entnommen und für wissenschaftliche Zwecke untersucht. Es soll jedoch keine Besonderheiten aufgewiesen haben.

