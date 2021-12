Drei Morde im Gefängnis verübt : Serienmörder «Hannibal» (68) muss bis zu seinem Tod im Glaskäfig bleiben

Robert Maudsley, einer der brutalsten Mörder Grossbritanniens, hat vergeblich darum ersucht, zu Weihnachten andere Menschen zu sehen. Er gilt als zu gefährlich und muss den Rest seiner Tage in einer 5,5 mal 4,5 Meter grossen Glaszelle bleiben.

Nicht ohne Grund sitzt Maudsley aber seit bald 40 Jahren in Einzelhaft. Denn drei seiner vier Opfer tötete er hinter Gittern. Der Mann aus Liverpool, der als Kind selbst massive Gewalt seitens seines Vaters erfuhr, tötete die Männer, weil sie sich an Kindern vergangen hatten. Seinen ersten Mord verübte er als 21-Jähriger im Jahr 1974 an einem Arbeiter, der ihm kinderpornografische Fotos gezeigt hatte. Dabei richtete er sein Opfer so zu, dass dieses «nicht mehr als Mensch zu erkennen war». Maudsley war zum Zeitpunkt des Verbrechens als Strichjunge tätig.