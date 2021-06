Atizapán – Mexiko : Serienmörder vergräbt mindestens 17 Personen unter seinem Haus

Ermittler haben über 3700 Knochenteile ausgegraben. Zudem wurden Handtaschen und Schmuck gefunden. Die Grabungen werden nun im Keller des Hauses fortgeführt.

Die Polizei hat in einem Haus in Mexiko 3700 Knochenteile ausgegraben.

Erst Garten und Küche untersucht

Demnach wurden in dem Haus in der Stadt Atizapán auch verschiedene Objekte wie Handys, Schmuck, Handtaschen und Schlüsselbunde gefunden, die den Personen gehört haben könnten. Mit sechs Angehörigen von Vermissten sei Kontakt aufgenommen worden. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, auch weil nach Abschluss der Grabungen in der Küche und eines Teils des Gartens nun die Arbeit in weiteren Wohnräumen und dem Keller beginne.