Schiesserei in Nashville: Melissa Joan Hart half flüchtenden Kindern

Das Instagram-Video habe sie bereits am Montag aufgenommen, doch habe sie es nicht über sich gebracht, es am gleichen Tag zu posten.

US-Schauspielerin Melissa Joan Hart hat nach eigenen Angaben Kindern geholfen, die vor dem Schusswaffenangriff auf eine Grundschule in Nashville flüchteten. Ihre eigenen Kinder gingen auf eine Schule, die sich neben der privaten Christian Covenant School befinde, in der drei Kinder und drei Erwachsene am Montag erschossen wurden, sagte Hart in einem Video, das sie am Dienstag auf Instagram postete.