«Rette Leben!» - Serienstar ruft Kosovo-Community zum Impfen auf

Darum gehts Viele in der Schweiz Hospitalisierte haben sich im Kosovo oder in Mazedonien angesteckt.

Eine Kampagne soll die albanischstämmige Community ansprechen und vom Impfen überzeugen.

Involviert ist unter anderem Rivdan Murati, der in Basler Theatern und bei kosovarischen Serien als Produzent und Schauspieler tätig ist.

«Impfe dich! Rette Leben!», sagt Rivdan Murati (40) auf Albanisch im Video: Der kosovarische Serienstar richtet sich in seinem Appell an die schweiz-kosovarische Diaspora, nachdem in den vergangenen Wochen bekannt wurde, dass in den Schweizer Corona-Stationen überdurchschnittlich viele ungeimpfte Ferienrückkehrer und -rückkehrerinnen aus dem Kosovo und Nordmazedonien liegen. Im gesamten vierminütigen Video, das via Social Media publiziert wurde, appellieren weitere zwölf Menschen mit Migrationshintergrund an die schweiz-kosovarische Community - vom Imam über den Gynäkologen bis zum Anwalt.

Initiiert hat die Aktion SP-Gemeinderätin Qëndresa Hoxha-Sadriu (27), gemeinsam mit der Plattform Albinfo.ch: «Ich bin davon überzeugt, dass wir nur mit einer Impfung zurück in eine Normalität finden, die Überlastung der Spitäler verhindern und eindämmen.» Die Diskussion um die Impfrate von balkanstämmigen Menschen findet die junge Politikerin falsch: «Es ist gefährlich die Gesellschaft so zu spalten und genau das machen wir damit. Anstatt zu reflektieren, welche Massnahmen unzureichend waren oder verpasst wurden.» Die Pandemie gehe alle an – die Impfskepsis sei damit ein Problem in der Gesamtbevölkerung.

«Einen anderen Weg gibt es nicht»

Das hat auch Schauspieler Rivdan Murati dazu bewogen, bei der Aktion mitzumachen: «Ich verstehe nicht, weshalb man sich jetzt nicht impfen lässt», sagt er zu 20 Minuten. Er und seine ganze Familie seien geimpft. «Geimpft schützen wir unser eigenes Leben und das Leben anderer», sagt der Schauspieler. Am meisten stören ihn die Menschen, die die Entscheidung hinauszögern oder sich bislang keine Zeit genommen haben für die Impfung, sagt Murati. «Das muss jetzt sofort geschehen - nicht nur für einen selber, sondern auch für die Gesellschaft. Einen anderen Weg zurück in die Normalität gibt es nicht.»

Auch neben der Kampagne habe er sich mehrfach via Social Media für die Impfung stark gemacht: Rund die Hälfte der Reaktionen seien positiv - die anderen Personen würden teils «lächerliche Ausreden» auftischen, weshalb sie nicht geimpft seien, sagt Murati. «Ihnen fehlten bislang die Informationen und viele Menschen aus dem Kosovo haben das Virus nicht besonders ernst genommen.»

Schauspieler im Kosovo und Basel

Diese Haltung verändere sich nun aber spürbar: «Ich höre von vielen Menschen hierzulande, die sich jetzt um Impftermine bemühen», sagt der Schauspieler. Auch im Kosovo nehmen die Menschen laut Murati die Situation nun ernster: «Sie sehen, dass eine Corona-Infektion kein Spass ist und die Menschen teilweise um ihr Leben kämpfen oder gar sterben.»

Rivdan Murati lebt seit 2008 in der Schweiz und ist als Theater-Schauspieler in Basel tätig. Seit 2017 arbeitet e r zudem als Schauspieler und Produzent bei de n kosovarischen Sitcom s «O Sa Mire» und aktuell « Sha je be tu folen?! ».