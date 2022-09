Kanton Wallis: Serientäter verabreicht unerlaubt Spritzen an Kinder im Ferienlager 

Der falsche Pfleger war in Frankreich schon vorbestraft.

In Frankreich wurde der Mann wegen ähnlicher Delikte schon viermal verurteilt.

Seit Mitte August 2021 befand sich der ehemalige Lagerleiter und angebliche Pfleger in Untersuchungshaft. Diese Woche fällte das Bezirksgericht in Siders sein Urteil: eineinhalb Jahre Haft und drei Jahre Landesverweis wegen qualifizierter einfacher Körperverletzung, Urkundenfälschung und Verstoss gegen das Gesundheitsgesetz. Dies berichtet «Le Nouvelliste» .

Narzisstische Persönlichkeit

Psychiatrische Abklärungen stellten beim Mann eine Persönlichkeitsstörung mit «narzisstischen, unreifen und perversen Zügen» fest. In Frankreich sei er wegen ähnlicher Delikte schon viermal verurteilt worden. Ihm wurde verboten, mit Minderjährigen zu arbeiten. Bevor er in die Schweiz kam, hat der Schwindler sich schon in Frankreich mit gefälschten Diplomen und Strafregisterauszügen Zugang zu Arbeitsplätzen verschafft.