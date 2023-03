Kraftwerk am Rheinfall: Schaffhauser Regierung wehrt sich

Beringen : Serverfarm als Gefahr für Rheinfall? Jetzt wehrt sich die Schaffhauser Regierung

Eine Serverfarm soll künftig zwei Drittel so viel Strom verbrauchen wie der ganze Kanton Schaffhausen. Der dortige Regierungsrat wehrt sich nun in einer Stellungnahme.

1 / 4 Der Rheinfall bei Neuhausen: Fällt der Touristenmagnet einem Rechenzentrum zum Opfer? 20min/Michael Scherrer Der Regierungsrat plane kein neues Kraftwerk am Rheinfall, wie er am Donnerstag mitteilt. Madeleine Schoder/Tamedia Mit den im revidierten Wasserwirtschaftsgesetz verankerten Rahmenbedingungen werde «der Erhalt des Rheinfalls als einzigartiges Naturschauspiel sichergestellt». Madeleine Schoder/Tamedia

Darum gehts Laut einem Bericht plant der Kanton Schaffhausen ein Kraftwerk beim Rheinfall, um ein Datencenter mit Strom zu versorgen.

Die Schaffhauser Regierung weist dies deutlich zurück.

Mit den im revidierten Wasserwirtschaftsgesetz verankerten Rahmenbedingungen werde «der Erhalt des Rheinfalls als einzigartiges Naturschauspiel sichergestellt».

8000 Quadratmeter gross ist die Baufläche auf dem Gemeindegebiet von Beringen, auf der eine sogenannte Serverfarm des Unternehmens Stack Infrastructure zu stehen kommen soll: Rechner an Rechner sollen dabei in Hallen nebeneinander gestellt werden – und dereinst bei voller Auslastung 350 Gigawattstunden Strom verbrauchen. Diese enorme Menge entspräche gut zwei Dritteln des Bedarfs des ganzen Kantons, wie der «Blick» berichtete: Der gesamte Verbrauch von Schaffhausen lag demnach im Jahr 2020 bei 481 Gigawattstunden.



Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen distanziert sich «mit aller Deutlichkeit von der Berichterstattung des ‹Blick› zum Datencenter in Beringen und einem möglichen Rheinfallkraftwerk». Der Artikel beinhalte mehrere Falschaussagen. «Das Mass der noch tolerierbaren journalistischen Freiheiten wurde damit überschritten», teilt der Schaffhauser Regierungsrat am Donnerstag mit.

Kein Kraftwerk am Rheinfall geplant

Der Regierungsrat plane kein neues Kraftwerk am Rheinfall und es würden aktuell auch keine anderen diesbezüglichen Planungen bestehen. In den Jahreszielen 2023 des Regierungsrates sei lediglich die Prüfung der Machbarkeit eines zusätzlichen Rheinfallkraftwerkes mit potenziellen Investoren unter Einbezug des Kantons Zürich vorgesehen.



«Mit der vom Kantonsrat angestossenen Revision des Wasserwirtschaftsgesetzes wurden lediglich die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein mögliches zusätzliches Kraftwerk am Rheinfall definiert. Die nun im Gesetz verbindlich verankerten Rahmenbedingungen orientieren sich an einem Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) aus dem Jahr 2012. Die zusätzlich erlaubte Wasserentnahmemenge zur Stromproduktion wird in Abhängigkeit des gesamten Wasserabflusses im Wasserwirtschaftsgesetz definiert», so der Regierungsrat weiter.

Erhalt des Rheinfalls werde sichergestellt

Damit werde sichergestellt, dass die Wassermenge über den Rheinfall nie unter das heutige natürliche Minimum sinke. Der Kantonsrat Schaffhausen habe der Gesetzesrevision am 30. Mai 2022 mit einer 4/5-Mehrheit zugestimmt. Die Referendumsfrist sei ungenutzt abgelaufen und das revidierte Gesetz per 1. Oktober 2022 in Kraft gesetzt worden.



Im Rahmen der Revision des Wasserwirtschaftsgesetzes sei ein möglicher Bau eines Datencenters im Kanton Schaffhausen «kein Thema». Diese Verknüpfung in der «Blick»-Berichterstattung sei «objektiv falsch und entbehrt jeglicher Grundlage». Mit den im revidierten Wasserwirtschaftsgesetz verankerten Rahmenbedingungen werde «der Erhalt des Rheinfalls als einzigartiges Naturschauspiel sichergestellt».

Moralisch-ethische Aspekte nicht Teil eines Baubewilligungsverfahrens

Mit einer Bearbeitungsdauer von rund 100 Tagen sei die Baubewilligung für das Datencenter in Beringen im üblichen Tempo erteilt worden. «Massgebend ist unter anderem auch, dass zwei Datencenter nicht im Katalog der UVP-pflichtigen Anlagen gemäss der Eidgenössischen Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) aufgeführt sind und dementsprechend keine UVP benötigen», so der Regierungsrat.



Eine Baubewilligung sei eine sogenannte Polizeierlaubnis. «Das heisst, die Baubewilligungsbehörde muss eine solche ausstellen, wenn die gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind. Mit anderen Worten hat der Bauherr bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ein Recht auf Erteilung einer Bewilligung. Moralisch-ethische Aspekte seien nicht Teil eines Baubewilligungsverfahrens», teilt der Regierungsrat mit, ebenso wenig wie «Wünsche und was auch noch sein könnte oder versäumt wurde».



Auflagen könnten «im Rahmen einer Baubewilligung nur verfügt werden, wenn dafür eine entsprechende gesetzliche Grundlage besteht». Der Kanton Schaffhausen, die Gemeinde Beringen und Stack Infrastructure Switzerland S.A. seien daran interessiert, dass die Abwärme des Rechenzentrums genutzt werde. Die Machbarkeitsstudie zur Abwärmenutzung des Rechenzentrums Beringen werde demnächst veröffentlicht.

