Am Dienstagabend spielte Servette in der Champions League gegen Chelsea.

Nach der tollen vergangenen Saison darf Servette in diesem Jahr in der Champions League antreten. Die Bilanz gegen die besten Teams aus Europa liest sich aber nicht besonders gut. Im ersten Spiel gab es eine 0:3-Niederlage gegen Juventus. Auswärts folgte eine hohe Pleite gegen Wolfsburg. Am Dienstagabend war mit Chelsea das wohl beste Team der Gruppe in Genf zu Gast.