Super League: Servette und FC Zürich spielen 2:2

Strittiger Handelfer für Servette Diese Szene gab zu Reden bei Servette gegen Zürich.

Die Szene des Spiels

Noch sind in der Super League keine zwei vollständigen Spieltage absolviert, da gab es bereits mehrere Szenen, in denen nach VAR-Intervention auf eher strittige Handspenalies entschieden wurde. In Genf kassiert FCZ-Mathew beim Stand von 2:0 für seine Mannschaft in der 64. Minute nach einer Abwehraktion gegen Guillemenot einen harten Handelfer gegen sich gepfiffen. Auch hier entschied sich Schiri San erst nach Konsultation der Videobilder für den Penaltypfiff, der das Spiel letztlich neu lancierte.

Die Schlüsselfigur

Mathew ist erst für das 2:0 der Zürcher besorgt und verschuldet später mit seinem Handspiel den Elfmeter, welcher das Spiel kippen lässt – ein turbulenter Tag für den Nigerianer.

Die bessere Mannschaft

Zwei grobe individuelle Fehler auf Seiten der Genfer führten zur 2-Tore-Führung des FCZ, der am Anfang zwar gefiel, mit zunehmender Spieldauer jedoch immer schwächer wurde. Das Unentschieden geht in Ordnung.

Das Tribünengezwitscher

Der FCZ verlor Topskorer Tosin diese Woche endgültig an Lorient und profitierte bei den beiden Torerfolgen in Genf von krassen Aussetzern beim Gegner. Da muss man kein grosser Experte sein, um schlusszufolgern, dass die Zürcher im Angriff noch Neuverpflichtungen benötigen.

Die Tore:

11.’ I 0:1 I Rohner ist nach einem Abpraller von Frick zur Stelle und verwandelt trocken. Der Servette-Goalie konnte einen Schuss Okitas nicht parieren.

Frick patzt gegen FCZ Servette-Keeper Jeremy Frick verschuldet gegen Zürich das 0:1.

57.’ I 0:2 I Matthew profitiert vom Querschläger Mazikous, nimmt den Ball ansatzlos und zimmert ihn in die Maschen! Keine Abwehrchance für Frick.

64.’ I 1:2 I Bedia versenkt einen Handelfmeter souverän zum Anschlusstreffer. Sein bereits drittes. Saisontor im zweiten Spiel.

86.’ I 2:2 I Kutesa schlenzt aus rund 25 Metern die Kugel wunderschön ins obere Eck.

Der Ausblick:

Während der FCZ nächstes Wochenende Lugano empfängt, geht's für Servette erst zum Auswärtsspiel bei Genk in der Champions-League-Quali und dann auf die Pontaise zu Lausanne-Ouchy.