Servette Chênois spielen um UEFA Women’s Champions-League Einzug

Die Fussballerinnen von Servette Chênois haben sich souverän in die 2. Runde der Champions League Qualifikation gespielt. Dort trafen sie letzte Woche auf Glasgow City. Das Spiel war ausgeglichen und somit war auch wenig erstaunlich, dass sich die beiden Teams mit einem 1:1 trennten. Nun folgt morgen das wichtigste Spiel in der Geschichte des jungen Teams aus Servette. Denn es wäre das erste Mal überhaupt, dass sie sich für die Champions-League-Gruppenphase der besten 16 Equipen qualifizieren könnten.

Neus Verteiligungssystem führt zu mehr Geld im Frauenfussball

In der laufenden Saison sollen so, nach Angaben der Uefa, 24 Millionen Franken zur Verfügung gestellt werden. Dies ist viermal so viel, wie zuvor. Auch Servette Chênois würde bei einer Qualifikation unter die besten 16 Teams von höheren Prämien profitieren. Nach ersten Einschätzungen erhält beispielsweise ein Verein, der an der Gruppenphase teilnimmt, eine garantierte Prämie von CHF 434’000. Dieser Betrag ist fünfmal höher als dieser, welcher beim Erreichen des Achtelfinales zuvor ausgeschüttet wurde. Der Sieger kann bis zu CHF 1,5 Mio. erhalten.