Champion League: Servette Genf wird der Gegner zugelost

Am Mittwoch fanden die Auslosungen für die ersten europäischen Gegner der Super-League-Clubs statt. Vizemeister Servette bekommt mit Genk zu tun. Für Basel und Luzern stehen weite Reisen an.

Darum gehts Servette trifft in der zweiten Quali-Runde der Champions League auf Genk.

Meister YB steigt erst in den Playoffs ein.

Auch die Gegner des FCB und FCL in der Conference-League-Quali sind bekannt.

Auf dem Weg in die Königsklasse muss Servette gleich mehrere Runden überstehen. In der zweiten Quali-Runde steigen die Genfer gegen Genk ins Rennen. Die Belgier hatten in der heimischen Liga in der abgelaufenen Saison bis zur absoluten Schlussphase des letzten Spieltages Chancen auf den Meistertitel und wurden am Ende Zweiter. Die Partien werden am 25./26. Juli (Hinspiele) und am 1./2. August (Rückspiele) ausgetragen.

Der FC Basel und der FC Luzern starten in diesem Sommer in die Qualifikation im dritthöchsten europäischen Wettbewerb, in der Conference League. Beide Teams beginnen in der zweiten Runde müssen so total drei Qualifikationsrunden überstehen. Lugano ist bereits fix für die Conference-League-Gruppenphase qualifiziert.

Weite Strecken für Basel und Luzern

Der FCB trifft mit Neu-Trainer Timo Schultz auf den Sieger aus dem Duell zwischen FC Tobol Kostanay (Kasachstan) und FC Honka Espoo (Finnland). Die Luzerner müssen gegen Djurgardens IF aus Schweden ran – ein kniffliges Los. Der Club aus Stockholm steht in der derzeit laufenden Meisterschaft auf Rang fünf.

Für die Schweizer Clubs sind das weite Reisen für den Traum Gruppenphase in Europa, Beispiel Kostanay: Die kasachische Stadt ist rund 5000 Kilometer von Basel entfernt. Und auch Stockholm ist rund 1700 Kilometer von Luzern entfernt.

YB steigt erst in den Playoffs ein

YB wird erst in den Playoffs einsteigen und hat damit bereits die Gruppenphase der Europa League auf sicher. In der sogenannten «Meisterroute» bekommen die Berner einen nominell eher schwächeren Gegner zugelost, als dies bei Servette der Fall wäre. Kommen die Genfer bis ins Playoff, würden dort in der sogenannten «Ligaroute» Vertreter aus grösseren Fussballnationen wie Portugal, Frankreich oder den Niederlanden warten.