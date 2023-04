Super League: Servette FC – FC Lugano 0:0

Die Szene des Spiels

Im Halbfinal des Schweizer Cups scheiterte Servette Anfang April im Penaltyschiessen an Lugano. Am frühen Samstagabend wollten die Genfer nun die Revanche. Das klappte nicht – einer der Gründe war Lugano-Goalie Amir Saipi (siehe Punkt unten). Hätte Timothé Cognat in der 53. Minute beispielsweise den Ball in die Maschen gehämmert, hätte diese Szene der Knackpunkt des Spiels sein können.

Die Schlüsselfigur

Amir Saipi. Der Lugano-Goalie war der Hauptgrund für die Tatsache, dass die Tessiner einen Punkt mit nach Hause nehmen können. Immer wieder hexte er, Saipi hielt mehrere Bälle mirakulös. Schussverhältnis am Ende: 22 zu 10!

Die bessere Mannschaft

Ganz klar Servette FC. Die Genfer waren das viel bessere Team. Lugano kam kaum einmal in die Hälfte von Servette – und wenn war es am Anfang der Partie durch Nati-Spieler Renato Steffen. Je mehr Zeit jedoch verstrich, umso besser wurde Genf. Nur ein Tor schaffte das Team von Alain Geiger nicht.

Das Tribünen-Gezwitscher

Seit der Rückkehr in die höchste Spielklasse im Jahr 2019 hat Servette den FC Lugano in 15 Spielen nur einmal geschlagen (acht Remis und sechs Pleiten). Das passierte am 25. April 2021 im Cornaredo. Und auch am Samstag schafften die Genfer keinen Sieg gegen die Tessiner.

Keine Tore

Treffer fielen in der Partie am frühen Samstagabend nicht.

Der Ausblick

Lugano trifft nächsten Sonntag auf Sion, Servette muss am Samstagabend gegen die Young Boys ran. Für Ex-YB-Star Kevin Mbabu wird das eine besondere Partie.