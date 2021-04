Die Fans feuerten ihr Team an, jedoch hielten sich die wenigsten an Corona-Massnahmen.

Amateurclub gegen Super-League-Verein – diese Ausgangslage gab es im Achtelfinal des Schweizer Cups am Mittwochabend gleich zwei Mal. Servette reiste nach Vevey (1. Liga) und Lugano wurde von Monthey (2. Inter) empfangen. Vevey und Monthey mussten erst eine Spezialbewilligung erhalten , damit sie die Partie absolvieren durften. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Spielbetrieb in den unterklassigen Ligen derzeit ausgesetzt.

Zwei späte Elfmeter

In der 57. Spielminute war es soweit. Den «Grenats» gelang der Ausgleich. Stevanovic kam im Strafraum an den Ball und schlenzte das Leder ins entfernte Eck. Nur acht Minuten später drehte der Superligist die Partie. Erneut war Stevanovic beteiligt. Dieses Mal legte er den Ball zu Stürmerkollege Kyei, der den Ball ohne Probleme im Netz unterbrachte.

Vevey gab sich jedoch nicht geschlagen und erzielte in der 81. Spielminute den Ausgleich. Doch wenige Minuten später führten erneut die Genfer. U-21-Nati-Spieler Imeri wurde gefoult und erzielte per Elfmeter den Siegtreffer. Der frühere Nati-A-Club Vevey konnte auf den Rückschlag nicht mehr reagieren. Im Gegenteil: Imeri erzielte nach einem umstrittenen Penaltypfiff in der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer an diesem Abend.