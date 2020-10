Nach der Nationalmannschaftspause hat Servette seine Spieler auf das Coronavirus testen lassen. Der Test von Alban Ajdini, der mit der Nationalmannschaft des Kosovo unterwegs gewesen war, war positiv. Der Spieler ist seither in Quarantäne.

Inzwischen sind zwei weitere Spieler des Tabellensechsten betroffen: Goalie Jeremy Frick und Captain Anthony Sauthier wurden am Montagmorgen im Hôpital de la Tour in Meyrin positiv getestet. Sie haben leichte Symptome und befinden sich in Quarantäne.