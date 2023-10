«Service Citoyen»  : Bürgerdienst für alle – Gegner sprechen von «Zwangsarbeit»

Doch bei der Einreichung der Unterschriften, vor allem aber beim Sammeln, hat nicht alles nach Plan geklappt. So wurden auch Unterschriften von bezahlten Sammlerinnen und Sammlern beigesteuert.

Der Dienst kann in der Armee, dem Zivilschutz und Zivildienst, aber auch in der Freiwilligenarbeit im Pflege- und Umweltbereich geleistet werden.

Junge Männer mit Schweizer Pass sind dienstpflichtig. Sie müssen Militär, Zivilschutz oder Zivildienst leisten. Sind sie nicht diensttauglich, müssen sie eine Ersatzabgabe bezahlen, so die aktuelle Gesetzgebung. Doch das Modell ist seit längerem unter Beschuss .

Initiative eingereicht

Die Service-Citoyen-Initiative will, dass jeder junge Mensch einen «zeitgemässen Einsatz für Gemeinschaft und Umwelt leistet», heisst es seitens Initiativkomitee. Die Idee: eine Dienstpflicht für alle. Diese kann aber nicht nur in der Armee, dem Zivilschutz oder dem Zivildienst geleistet werden – sondern auch im Pflegebereich oder im Umweltbereich, beispielsweise beim Aufräumen von Sturmschäden in einem Wald.