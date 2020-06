Wegen kontaktlosem Bezahlen

Serviceangestellte erhalten weniger Trinkgeld

Seit dem Corona-Lockdown bezahlen viele Café- und Restaurantgäste kontaktlos mit Karte oder App. Dabei vergessen sie häufig das Trinkgeld – für Serviceangestellte ein Problem.

Seit Mitte Mai kann man in der Schweiz wieder in seinem Lieblingsrestaurant essen und trinken gehen. Die Gäste zahlen wegen Corona nun vermehrt kontaktlos.

Seit Mitte Mai kann man in der Schweiz wieder in seinem Lieblingsrestaurant essen und trinken gehen. Die Gäste zahlen wegen Corona nun vermehrt kontaktlos. Im Restaurant heisst es: Einfach kurz Karte an das Terminal halten oder QR-Code scannen, und die Rechnung für das Essen ist beglichen.

«Für die Mitarbeiter ein Problem»

«Tat dem Portemonnaie weh»

Dies spürt auch Anita (35) aus dem Kanton Freiburg, die schon seit 12 Jahren als Service-Angestellte in einem Restaurant arbeitet. «Im Monat erhalte ich ungefähr 150 Franken Trinkgeld» sagt sie. Mittlerweile seien es lediglich noch etwa 80 Franken, weil viele das Trinkgeld beim kontaktlosen Bezahlen weglassen. «Im Gastgewerbe ist man nicht sehr gut bezahlt und angewiesen auf das Trinkgeld. Mit dem Lohn allein kommt man nur sehr knapp über die Runden», so die Freiburgerin.

Der 26-jährige Fatos Marina hat in der Corona-Krise kaum Trinkgeld erhalten. Er arbeitet zu 100 Prozent als Kurier bei Dieci Pizza in Oerlikon. «Vor der Krise verdiente ich einige Hundert Franken pro Monat durch das Trinkgeld. Mit der kontaktlosen Lieferung ist das komplett weggefallen, das tat dem Portemonnaie natürlich schon weh», sagt Marina. Immerhin: Mittlerweile beruhige sich die Situation wieder: «Die Menschen haben unseren Job auch vorher geschätzt. Jetzt merke ich, dass auch das Trinkgeld wieder anzieht.»

«Trend hat sich verstärkt»

Mehr Trinkgeld wegen Corona?

Laut Urs Pfäffli, Präsident von Gastro Zürich City, ist es aber nicht überall so. In seinem Restaurant, dem Au Gratin und der dazugehörigen News Bar erlebten die Mitarbeiter derzeit gerade das Gegenteil: «Der Anteil an Bargeldzahlungen hat zwar in den letzten Jahren deutlich abgenommen, das hat sich mit der Corona-Krise aber nicht mehr spürbar verändert.»