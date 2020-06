Kontaktloses Bezahlen

Servierst du und bekommst du weniger Trinkgeld?

Wegen des kontaktlosen Bezahlens vergessen Restaurantgäste offenbar, Trinkgeld zu geben. Welche Erfahrungen machst du?

Seit Mitte Mai kann man in der Schweiz wieder in seinem Lieblingsrestaurant essen und trinken gehen. Aus hygienischen Gründen zahlen die Gäste wegen Corona nun vermehrt kontaktlos. Die Limite wurde deswegen von 40 auf 80 Franken erhöht, ohne dass man den PIN-Code eingeben muss. Im Restaurant heisst es somit: Einfach kurz Karte an das Terminal halten oder QR-Code scannen, und die Rechnung für das Essen ist beglichen.