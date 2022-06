Sexualstrafrecht: Nationalrat schmettert Sexkauf-Verbot ab

Der Bundesrat und die Rechtskommission des Ständerats wollen, dass ein Nein genügt, damit eine sexuelle Handlung strafbar wird. Sie lehnen aber die Zustimmungslösung ab, wonach es aktive Zustimmung braucht für Straffreiheit. Diese Zustimmungslösung ist in verschiedenen Ländern Europas in Kraft: Laut SRF gilt sie in Belgien, Deutschland, Dänemark, Griechenland, Irland, Island, Kroatien, Luxemburg, Malta, Schweden, Slowenien, Spanien, Zypern.