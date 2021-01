1 / 5 Deutschland verschärft die Einreisebestimmungen. Sind von der Testpflicht auch Grenzgänger in der Schweiz bald betroffen? Armin Weigel/dpa Die Grenzkantone rechnen mit einer verschärften Testpflicht, sollte die Schweiz in Deutschand auf die Liste der Staaten mit absolutem Einreiseverbot kommen, wenn sich die britische Virusmutation weiter ausbreitet. 20-Minuten-Community Auch Frankreich zieht die Schraube an: Regierungschef Jean Castex kündigte ein Ein- und Ausreiseverbot für Nicht-EU-Länder an, das per Sonntag in Kraft tritt. Die Schweiz ist davon ausgenommen. AFP

Darum gehts Deutschland schliesst die Grenzen für immer mehr Länder, in denen sich die britische Virusmutation ausbreitet.

Auch die Schweiz könnte bald auf dieser Liste stehen, weil die Virusvariante auf dem Vormarsch ist.

Grenzkantone hoffen auf Ausnahmeregelungen für die Grenzgänger, auf die insbesondere das Gesundheitswesen angewiesen ist.

Grossbritannien, Brasilien, Südafrika, Irland und Portugal: Wer aus einem dieser Staaten kommt, darf seit Samstag nicht mehr nach Deutschland einreisen. Frankreich hat die Einreise und Ausreise in Länder ausserhalb der Europäischen Union per Sonntag gleich ganz verboten. Die Schweiz ist von diesen Beschränkungen bis jetzt ausgenommen.

Das könnte sich allerdings ändern, insbesondere in Bezug auf Deutschland. Das Bundesinnenministerium in Berlin wird vermutlich bald weitere Länder auf die Liste setzen, in denen die britische Virusmutante zunehmend verbreitet ist, wie etwa Dänemark oder die Niederlande, berichtet der «Tages-Anzeiger» am Samstag. Bei welchem Wert Deutschland die Schwelle ansetzt, ist aber bis jetzt nicht ganz klar. «Es geht um die Abwehr von hoch infektiösen, mutierten Viren». erklärte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU).

In Deutschland wurden bis am Freitag erst 150 Mutationsfälle nachgewiesen worden, während es in der Schweiz bereits 1674 waren.

Virusmutante in der Schweiz auf dem Vormarsch

Nach Berechnungen von ETH-Professorin Tanja Stadler dürfte die britische Virusvariation in der Schweiz bereits zehn Prozent aller Neuinfektionen ausmachen. Epidemiologe Christian Althaus geht davon aus, dass die Mutante bis im März gar eine Verbreitung von 82 Prozent erreichen wird, wie er am Freitag twitterte.

So scheint es nur eine Frage der Zeit, bis die Schweiz auf der schwarzen Liste der Deutschen landet. Inwiefern das die Grenzgänger betreffen wird, ist noch nicht klar. Im schlimmsten Fall dürften die zehntausenden deutschen Grenzgänger am Morgen zur Arbeit in die Schweiz kommen, am Abend aber nicht mehr ohne negativen Test zurück nach Deutschland einreisen.

Grenzkantone hoffen auf Ausnahmeregelung

Gegen ein strenges Testregime wehren sich die Grenzkantone in der Nordwestschweiz. Das käme einer faktischen Grenzschliessung gleich, warnte die Basler Regierung vor einer Woche. «Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt», erklärte Regierungssprecher Marco Greiner gegenüber dem «Tages Anzeiger». Dennoch stelle man sich darauf ein und treffe entsprechende Vorkehrungen, die aber nicht näher erläutert wurden.

Denkbar wäre, dass Grenzgänger, die im Gesundheitswesen arbeiten – das sind allein in Basel 3500 – wieder zum Teil in Hotels untergebracht werden. Das wurde schon während des ersten Lockdowns im Frühling 2020 gemacht. Im Kanton Aargau hofft man derweil, dass für Grenzgänger, insbesondere jene, die im Gesundheitswesen arbeiten, Ausnahmen erwirkt werden können.