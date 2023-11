Setzt Israel im Tunnelkampf auf spezielle Schaumbomben?

Das Tunnelsystem unter dem Gazastreifen ist eine der grössten Herausforderungen für die israelische Armee im Kampf gegen die Hamas. Die verborgenen Gänge der radikalislamischen Palästinenserorganisation seien ein «unterirdischer Albtraum», heisst es in einer neuen Studie der US-Militärakademie West Point. Der zufolge gibt es 1300 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 500 Kilometern – ein sehr dichtes Netz in dem nur 41 Kilometer langen und maximal ein Dutzend Kilometer breiten Gazastreifen.

Waffen, Strom und Lebensmittel gelagert

In den unterirdischen Gängen sollen Batterien von Raketenwerfern versteckt sein, die bei Bedarf schnell aus- und wieder eingefahren werden können. Auch eine eigene Stromversorgung, Belüftungsanlage sowie Lebensmittel- und Wasservorräte soll es geben. Die Armee vermutet auch unter Krankenhäusern Zugänge zu dem Tunnelsystem. Die Hamas könne «ihr unterirdisches Netzwerk nutzen, um Kämpfer zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen – oder um sie von Gefahren fernzuhalten», sagt Mick Ryan, ein pensionierter US-General, der jetzt für die Denkfabrik Center for Strategic and International Studies in Washington arbeitet. Das Tunnelnetz ist auch deshalb schwer anzugreifen, weil es unter extrem dicht besiedeltem Gebiet liegt. Im Gazastreifen leben 2,4 Millionen Menschen.