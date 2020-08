Corona-Pandemie

Setzt Johnson die Schweiz auf die Quarantäne-Liste?

In Grossbritannien steigt die Zahl der Corona-Fälle. Premier Boris Johnson prüft weitere Schritte.

Grossbritannien meldete am Wochenende 1062 Neuinfektionen und damit die höchste Zahl seit Ende Juni. Premier Boris Johnson scheint tief besorgt und prüft zusätzliche Massnahmen. So sollen weitere Länder auf der Quarantäne-Liste landen, wie die «Daily Mail» berichtet. Darunter die Schweiz, Frankreich, die Niederlande, Polen und Malta.

Allein in Frankreich sind derzeit 500’000 Briten in den Ferien. Falls Frankreich zum Risikoland ernannt wird, müssten sie bei ihrer Rückkehr 14 Tage in Quarantäne. Die Touristen werden 30 Stunden vor in Kraft treten der Massnahme informiert.