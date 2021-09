Gesichtserkennung - Setzten Schweizer Polizisten umstrittene Software ein?

Das Thema ist äusserst heikel: Mit Gesichtserkennungssoftwares können Polizisten Bilder ihnen unbekannter Personen innerhalb kürzester Zeit mit Datenbanken abgleichen, die sich aus Milliarden frei erhältlicher Bilder aus dem Netz speisen. Genau das sollen gemäss Recherchen der Tamedia-Zeitungen Beamte der Stadtpolizei Zürich sowie der Kantonspolizei St. Gallen getan haben. In beiden Fällen soll es im Februar 2020 zwischen elf und 50 Suchabfragen mit der Software des amerikanischen Unternehmens Clearview AI gegeben haben.

Polizeikorps streiten Vorwürfe ab

Die Recherchen wurden möglich durch Enthüllungen der amerikanischen Seite Buzzfeed News , welcher interne Dokumente vorlagen. In der Kundendatenbank des Unternehmens sollen sich neben den Adressen von Polizeikorps aus insgesamt 88 Nationen auch E-Mail-Adressen der Stadtpolizei Zürich und der Kantonspolizei St. Gallen befunden haben.

Die Tamedia-Zeitungen haben zudem mit einem Zürcher Anwalt gesprochen. Zwei von dessen Mandanten sollen auf unübliche Weise überführt worden sein. So seien keinerlei Indizien gegen sie vorgelegen und es habe auch keine Zeugen gegeben. Der Anwalt kann sich die Identifizierung nur durch den Einsatz einer Gesichtserkennungssoftware erklären.

Sowohl die Stadtpolizei Zürich als auch die Kantonspolizei St. Gallen streiten den Einsatz der Software ab. Eine Zürcher Mediensprecherin gibt aber an, dass man nicht ausschliessen könne, dass einzelne Beamte sich für das Tool angemeldet und dieses privat genutzt haben. In St. Gallen habe man in der Vergangenheit zwar solche Software getestet, das Produkt der Firma Clearview AI sei aber nicht darunter gewesen. Die Stadtpolizei Zürich hat eine Untersuchung der Angelegenheit angekündigt.