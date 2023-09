Fische sterben wegen verstopfter Leitung

In etwa 400 Fische sind im Chrebsbach verendet.

Am Donnerstagmittag meldete ein Anwohner in Seuzach der Kantonspolizei Zürich mehrere tote Fische im Chrebsbach. Die Abklärungen ergaben, dass am frühen Donnerstagmorgen ein Rohr des mehrere Hundert Meter von der Kläranlage entfernten Überlaufbeckens verstopft war.