«Ein Container voller Musik» - Seven sammelt Musikinstrumente für Kinder in Kambodscha

Funktionstüchtige Musikinstrumente, die ihr Dasein ungenützt in einem hiesigen Schrank oder Estrich fristen, bekommen die Chance auf eine zweite Karriere – und zwar mit der Aktion «Ein Container voller Musik». Für das Projekt hat sich Hannes Schmid (74), Starfotograf und Initiator der Hilfsorganisation Smiling Gecko, den Schweizer Musiker Seven (42) an Bord geholt.

Ein Zufluchtsort für Kultur und Musik

Neben der Unterstützung in Form von Lebensmitteln und medizinischer Versorgung sammelt Schmids Organisation mithilfe von Seven daher schweizweit gebrauchte, aber spielfähige Instrumente für seine Schule in Kambodscha. Die Aktion dauert noch bis am 9. Oktober 2021.



Mit dem Projekt «Ein Container voller Musik» macht Smiling Gecko den Auftakt für das, in den nächsten Monaten vom renommierten Westschweizer Architekturbüro Oï geplante, House of Culture and Music in Kambodscha – ein Ort, an dem Musik, Tanz und Theater (sowohl traditionell als auch modern) ab der Primarschule gelehrt und praktiziert werden können.