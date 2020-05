«Shake Away»

Sevens Quarantäne-Duett beschert ihm einen viralen Hit

Der Schweizer Soulstar Seven geht kreativ mit dem Lockdown um. Er nimmt virtuell Kollabos mit anderen Künstlerinnen und Künstler auf. Mit Erfolg.

Bereits drei Songs hat Seven so aufgenommen. Die Quarantäne-Version von «Shake Away», die er mit Michael Patrick Kelly ausgefuchst hat, war der erste Versuch. Die beiden haben sich 2016 bei einer TV-Produktion für Vox in Deutschland kennen gelernt. «Wir haben uns sofort sehr gut verstanden und hatten eine richtig gute Zeit bei den Aufnahmen.» Seither sind sie in Kontakt geblieben.