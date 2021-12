«Sex and the City»-Stars wenden sich von Chris North nach Vergewaltigungsvorwürfen ab

Nach Vergewaltigungsvorwürfen : «Sex and the City»-Frauen wenden sich von Chris Noth ab

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon unterstützen die Frauen, die Schauspieler Chris Noth sexuelle Übergriffe vorwerfen. Sie veröffentlichten ein gemeinsames Statement.

Chris Noth weist Vorwürfe zurück

Zwei Frauen hatten Noth der Zeitschrift zufolge sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Im Zuge der Neuauflage der HBO-Kultserie «Sex and the City» hätten sich die Frauen im Alter von 40 und 31 Jahren an «The Hollywood Reporter» gewandt. Demnach habe die neuerliche Berichterstattung um die Serie die «schmerzhaften Erinnerungen» an die Vorfälle in den Jahren 2004 in Los Angeles und 2015 in New York geweckt. Gegenüber «Daily Beast» meldete sich eine dritte Frau, die dem 67-Jährigen eine Vergewaltigung vorwirft. Die heute 30-Jährige sagte unter dem Pseudonym Ava aus, dass Noth sich vor knapp zwölf Jahren in einem Restaurant, wo sie als Promoterin und Sängerin tätig war, an ihr vergriffen haben soll. Dem Newsportal seien Textnachrichten vorgelegt worden, die beweisen, dass Ava ihren Freunden damals vom Vorfall erzählt hat.