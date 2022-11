Basel: Sex, Drogen und Handys für Häftlinge – Securitas-Angestellte verhaftet

Die Mitarbeiterschaft sei am 5. November darüber informiert worden.

Im Untersuchungsgefängnis Waaghof wurden am 5. November zwei Securitas-Angestellte verhaftet. Ihnen wird Amtsmissbrauch, Begünstigung und passive Bestechung vorgeworfen.

Laut «Basler Zeitung» habe die 26-jährige Securitas-Mitarbeiterin den Häftlingen sexuelle Dienstleistungen angeboten, während ihr 27-jähriger Kollege Wache stand. Gemeinsam hätten die beiden den Insassen Vorteile verschafft und verbotene wie illegale Güter in die Haftanstalt geschmuggelt. Am 5. November sei damit Schluss gewesen. Per Mail wurde die Mitarbeiterschaft des Gefängnisses informiert, dass zwei Angestellte vorläufig festgenommen wurden.