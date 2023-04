Sängerin Gloria Amelia nimmt Stellung zu Vorurteilen

1 / 5 Die Sängerin Gloria Amelia hat am 21. April ihre neue EP «Timelapse» veröffentlicht. 20min/Ela Çelik Darauf lässt sie die letzten vier Jahre Revue passieren. Dass die fünf Songs so unterschiedlich daherkommen, kommt somit nicht von ungefähr. 20min/Ela Çelik Allgemein lässt die Wahlzürcherin weder sich noch ihre Musik in Schubladen stecken. 20min/Ela Çelik

Darum gehts Gloria Amelia lässt sich und ihre Songs nicht einfach so in eine Schublade stecken.

Entsprechend bunt ist ihre neue EP «Timelapse», die am 21. April erschienen ist.

Um herauszufinden, wie die Wahlzürcherin tickt, hat 20 Minuten die 31-Jährige mit Behauptungen konfrontiert, zu denen sie Stellung nimmt.

Du bist eine Einzelgängerin …

Jein, ich bin ein extrovertierter Introvert. Viele Menschen um mich herum zu haben, mag ich – vor allem in Momenten, in denen es mir nicht so gut geht. Gleichzeitig liebe ich es aber auch, alleine zu sein und meinen Gedanken freien Lauf zu lassen.

Kreativität holst du dir im Wald …

In der Natur, stimmt, aber nicht unbedingt im Wald. Ich mag die Weitsicht, welche die vielen Bäume in einem Wald verhindern. Vielmehr sind es die Berge oder auch Gewässer, die bei mir für Kreativität sorgen. Sei es beim Klettern oder auf einer Skitour. Es kann aber auch das komplette Gegenteil sein: Ich kann mich auch mal in ein besetztes Café setzen, stundenlang fremde Menschen beobachten und mir mögliche Geschichten zu ihren aktuellen Lebenssituationen ausmalen.

Du bist total quirlig …

Mega! (lacht) Vor allem, wenn Menschen um mich herum ähnlich ticken, kann es richtig abgehen. Sagen wir es so: Stillsitzen ist definitiv nicht meine Stärke.

Dein grosses musikalisches Vorbild ist Madonna …

Nein, ich höre ihre Musik nicht wirklich. Ich bewundere viel mehr Alicia Keys. Sie ist mein Teenie-Crush und Idol, weil ich sie als wahnsinnig starke Frau und Performerin bewundere.

Deine Ferien verbringst du am liebsten in der Schweiz …

Nicht mehr. Mein Mann und ich haben uns in den französischen Alpen ein Häuschen gekauft, das wir nun liebevoll in Eigenarbeit renovieren. Entsprechend verbringen wir jede freie Minute – so auch unsere Ferien – dort.

Dein Wochenende verbringst du daheim auf der Couch …

Definitiv nicht. Am Wochenende breche ich aus dem Alltagsstress in der Stadt aus und bin oft bei meinen Eltern im Heidiland, wo ich körperlich aktiv bin. Wobei, nach 21 Uhr bin ich auf dem Sofa und nicht mehr zu gebrauchen. Dann schaue ich Netflix und esse Popcorn. Also etwas Wahres ist doch dabei.

Du machst Musik nur, weil es mit der Karriere als Miss nicht geklappt hat …

Klar, so ist es. Ich will um jeden Preis berühmt werden. (lacht) Natürlich nicht. Die Musik begleitet mich schon seit langem – auch schon zu der Zeit, als ich Miss Teenie wurde, war Musik meine Herzenssprache. Wenn ich mit ihr Menschen berühren kann, wenn sie mitsingen, mittanzen, mitweinen, ist das ihr grösstes Geschenk an mich.

In deiner Playlist ist primär Heavy Metal zu hören …

Meine Playlist ist kunterbunt und total divers, aber Heavy Metal ist wohl das einzige Genre, das nicht zu finden ist.

Deine eigene Musik hörst du nicht …

Das stimmt, weil ich sehr kritisch bin. Wenn ich einen Song veröffentlichte, denke ich mir immer, dass ich vieles besser beziehungsweise anders hätte machen können. Von dem Punkt, an dem ich eigene Songs rauf und runter höre, bin ich noch entfernt.

Deine Wohnung ist verspielt eingerichtet …

Überhaupt nicht! Ich bin kein Einrichtungs-Guru und mag es praktisch. Unsere Möbel sind total zusammengewürfelt und nicht aufeinander abgestimmt. Unser Lebensmittelpunkt in der Wohnung ist eine riesige Wandtafel, wo sich unsere Welten miteinander verbinden. Mein Mann schreibt seine Mathematiktheorien auf, ich meine Musikideen und unsere Tochter malt darauf wild herum.

Du bist eine Romantikerin …

Nein, dafür gleicht das meine bessere Hälfte sehr gut aus. Als Franzose hat er den Charme und alles, was dazugehört, im Blut.

Deinen wildesten Sex hattest du in einem Lift …

Nein, das war nicht in einem Lift. Ich leide unter Platzangst und hätte definitiv keine Lust, stecken zu bleiben. (lacht)