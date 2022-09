Doktor Sex: «Sex ist für mich nur noch Pflicht!»

Ich habe mir deshalb überlegt, ihm einen Freipass vorzuschlagen, damit er sich den Sex auswärts holen kann. So wäre ich vom Pflichtgefühl befreit. Zudem hoffe ich, dass mich dies wachrütteln würde. Ich bin verzweifelt. Was kann ich tun, damit die Lust zurückkehrt?

Eigentlich stört mich die Unlust gar nicht so sehr. Aber meine Gedanken dazu stressen mich. Ich bin mit meinem Partner seit 15 Jahren zusammen. Noch ist er geduldig und rücksichtsvoll. Aber ich befürchte, dass dies nicht lange so bleiben wird.

Antwort von Doktor Sex

Dass die Verantwortung für den Sex in der Beziehung zur Hälfte bei ihnen liegt, vergessen sie meist komplett. Und sie können sich auch nicht vorstellen, dass ihre Männer eine ähnlich geartete Kritik anbringen würden, fragte man sie nach der Haltung und dem Verhalten der Partnerin beim Sex in der Partnerschaft.

Die nachfolgenden Fragen können euch dabei helfen. Was habt ihr heute – nach 15 Jahren Beziehung – für Wünsche und Bedürfnisse in Bezug auf Sinnlichkeit und Körperlichkeit? Welchen Stellenwert hat Sex? Und wie gewichtet ihr die Häufigkeit im Verhältnis zur Qualität? Was möchtet ihr ausprobieren, was ihr noch nicht gelebt habt – allenfalls auch Praktiken, die bislang nicht zu euren bisherigen Vorstellungen von Sex passen?

Last, but not least will ich dich noch auf einen möglichen Grund für deine Lustlosigkeit hinweisen, der sich auf den ersten Blick nicht aufdrängt: Es kann durchaus sein, dass sich bei dir bereits die hormonelle Umstellung ankündigt. Hier kannst du mehr erfahren über die Wechseljahre und wie sie sich ankündigen. Alles Gute!