3 mit Drama: «Sex? Kein Sex? Mein Lover treibt ein Psycho-Spiel!»

1 / 2 Wie lang soll ein Vorspiel gehen? Geht es nach Lars’ neuer Eroberung, dauert das Vorspiel wochenlang … Getty Images Ella Sie ist Single mit wechselnden Liebschaften. Verliebt sich wahllos, hat schwielige Finger vom Tinder-Swipen und sucht Mr. Right immer da, wo er gerade nicht ist. (Symbolbild) Pexels

Darum gehts

Vor ein paar Wochen habe ich Silvan kennengelernt. Eigentlich dachte ich bis dahin, mein sexueller Horizont hätte sich erschöpft. Immerhin habe ich schon einiges ausprobiert. Aber die Begegnung mit Silvan hat mir gezeigt: Es gibt noch unentdecktes Territorium.

Ich habe ihn an einer Homeparty kennengelernt. Er hat mich angesprochen. Auf den ersten Blick ist Silvan eigentlich nicht mein Typ: Schulterlanges, blondes Haar und helle, rosarote Haut. Ich stehe mehr auf Holzfäller-Typen. Als ich seine vollen, leicht unförmigen Lippen sehe, denke ich an Erdbeeren. Wir plaudern darüber, welcher der beste Club der Stadt ist (ganz klar: El Paso!) und nach dem vierten Drink gehen wir zufällig gleichzeitig nach Hause.

Silvan begleitet mich bis zu meiner Wohnung. Wir küssen uns und ich nehme ihn mit in unsere WG. «Er hat eine spezielle Art zu küssen», denke ich. Er küsst mich, lässt sich aber nicht von mir küssen. Immer wenn ich meinen Mund an seine Erdbeerlippen schmiegen will, weicht er mir aus. Dann grinst er mich an und gibt mir einen Kuss, während ich still halten muss. So ein Player.

«Du machst mir falsche Hoffnungen!»

Im Schlafzimmer fallen wir in mein Bett und küssen uns weiter. Ich schlüpfe aus meinem Shirt. Als ich Silvan das Shirt ausziehen möchte, presst er seine Ellenbogen zusammen und grinst mich an. «Ich will unbedingt mit dir schlafen», sage ich. In dem Moment gibt mir Silvan einen Kuss und antwortet, «lass uns pennen», dann dreht er sich ab und kuschelt sich ins Kissen ein. Ich bin horny, überrascht und enttäuscht zugleich.

Ich habe keine Ahnung, warum er überhaupt zu mir gekommen ist. Es dauert noch ein paar Momente, bis ich einschlafen kann. Auch weil Silvan sich mit seinem Hintern an mich schmiegt. Ich kann seine Signale nicht richtig interpretieren. Aber ohne klares «Ja» von ihm, mache ich keinen weiteren Move.

Am nächsten Morgen kuschelt sich Silvan an mich. Wir knutschen etwas, doch als ich versuche, ihn auszuziehen, blockt er wieder ab: «Huch! Schon so spät? Ich sollte langsam los.» Ich bin sauer: «He, du machst mir falsche Hoffnungen!» Silvan lacht, fasst mir zwischen die Beine, und sagt: «Ja, das sehe ich». Dann zwinkert er mir zu und gibt mir einen liebevollen Kuss. «Bis bald».

Das lange Vorspiel

Während der nächsten Wochen treffe ich Silvan öfters. Wir schaffen es nie übers Petting raus. Er sendet mir aufreizende Fotos von sich, wirft mir intensive Blicke zu und flirtet mit mir. Aber sobald ich ihm näher kommen möchte, lässt er mich fallen und macht sich dann auf etwas kindische Art über mich lustig.

Hat man dich auch mal zappeln lassen? Ja, schon öfter und ich finde das erotisch. Ja, das ist aber gar nicht meins! Nein, noch nie. Nein, aber ich denke, dass das sexy sein könnte. Ich lasse die andere Person zappeln! Ich habe keinen Sex. Ich will nur die Resultate sehen.

«Vielleicht braucht er noch etwas Zeit, bis er Sex haben kann. Nicht alle sind so offen wie du.» Beim Wort «offen» unterdrückt Ella ein Kichern. «Ja, aber wir waren sogar schon nackt im Bett zusammen und das auf seine Initiative hin», beschwere ich mich über Silvan. «Und das Schlimmste ist: Je mehr er mich teast und dann fallen lässt, umso mehr will ich ihn! Ich werde noch wahnsinnig. Und es turnt mich auch etwas an, dass er mich neckt, weil ich Sex will, aber keinen haben kann».

Ein paar Tage später habe ich mit Silvan Sex. Ich weiss nicht, ob er sich wegen dem starken Drink im El Paso endlich traut, oder ob es einen anderen Grund gibt. Ich überlege noch kurz, ob ich mitten im Sex aufhören und «Gute Nacht» wünschen soll, lasse es aber. Der Sex ist schön. Viel intensiver als sonst. Wahrscheinlich, weil sich unser Vorspiel über Wochen gezogen hat. Danach schlafen wir ein. Ich versuche seither, diese Art von langem Vorspiel und Teasing auch mit meinem festen Freund Timon anzufangen (wir haben eine offene Beziehung). Timon ist noch kein grosser Fan davon und nervt sich, dass ich ihn zappeln lasse. Aber vielleicht wird er ja doch noch ein Fan, wenn wir bald das erste Mal seit Wochen wieder Sex haben. Versuchts mal mit eurem Schatz – es könnte sich lohnen.

Hast du auch heimliche Vorlieben, die du niemandem zu verraten getraust? Dann schreibe mir unter onelove@20minuten.ch.

Drei mit Drama