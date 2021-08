St. Gallen : Sex mit Kind – 22-Jährigem droht Landesverweis

Ein damals 22-jähriger Afghane hatte im Herbst 2019 einvernehmlichen Sex mit einer 13-Jährigen. Am Montag steht der Mann deshalb wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind vor Gericht. Ihm droht ein Landesverweis.

Im Herbst 2019 lernten sich eine damals 13-Jährige aus dem Thurgau und ein 22-jähriger Afghane über Tiktok kennen und schrieben einander über gewisse Zeit per Whatsapp, Instagram, Tiktok und andere Kanäle und fanden so zueinander. Sie entschieden nach kurzer Zeit, dass sie nun zusammen seien. In den Chats tauschten sie auch ihre Altersangaben aus, wobei der Afghane sich als bald 19-Jähriger ausgab, obwohl er damals bereits 22 Jahre alt war, wie in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu lesen ist.