Neues Sexualstrafrecht - Sex nur mit ausdrücklichem Ja? Heute berät die Ständeratskommission

Eine der Jung-Politikerinnen in der ständerätlichen Rechtskommission: Lisa Mazzone (Grüne, GE)

Wie wird sexuelle Gewalt im Strafgesetzbuch zeitgemäss abgebildet? Darüber diskutieren heute Dienstag die Mitglieder der ständerätlichen Rechtskommission. Danach kommt die Vorlage in den Ständerat.

Mehrere Parteien und Organisationen demonstrieren deshalb heute Nachmittag auf dem Waisenhausplatz in Bern, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.

Heute gilt das schweizerische Sexualstrafrecht als veraltet, es wurde in den letzten 30 Jahren nicht mehr revidiert. Beispielsweise kann niemand wegen Vergewaltigung verurteilt werden, wenn das Opfer ein Mann ist. Ausschliesslich «beischlafähnliche Handlungen» werden vor Gericht als Vergewaltigung taxiert.

Ja- oder Nein-Lösung

Abgesehen davon, dass der Vergewaltigungstatbestand geschlechtsneutral formuliert sein müsste, um den heutigen Ansprüchen gerecht zu werden, sind in den letzten Jahren neue Modelle von Straftatbeständen diskutiert worden, die in anderen Ländern teilweise schon in Kraft sind. Beispielsweise hat Schweden das sogenannte Ja-Modell, wonach es Zustimmung braucht für straffreie sexuelle Handlungen. Dort gab es schon Verurteilungen wegen «unachtsamer Vergewaltigung».