In letzter Zeit habe ich versucht, mich zumindest im Kopf etwas zu öffnen, um nicht ständig als verklemmt abgestempelt zu werden. Aber ich merkte schnell, dass das einfach nicht ich bin und ich nicht so leben will.

Ich tue mich schwer damit, wie unsere Gesellschaft Sex und Liebe trennt. Ich kann Sex nur in Verbindung mit Gefühlen haben. Aber in den Medien und in meinem Bekanntenkreis wird eine ganz andere Haltung vertreten.

Antwort von Doktor Sex

Vermutlich ist es so, wie du schreibst: Ein Teil der Menschheit geht relativ unbefangen mit körperlicher Intimität um und verschenkt sie grosszügig in alle Richtungen. Jedoch – und hier scheinst du einen blinden Fleck zu haben – gibt es auch den anderen Teil, der wie du den Gefühlen folgt und zurückhaltend ist.

An der Haltung derer etwas ändern zu wollen, die Sex auch ohne Liebe geniessen, ist zwar eine ehrenwerte Idee, aber in der Umsetzung chancenlos. Sinnvoller scheint mir, dich darauf zu konzentrieren, wie du leben willst, und den anderen die Freiheit zu lassen, ihren Weg ebenfalls selbst zu wählen.

Die Befürchtung, du könntest später bereuen, was du heute nicht tust, geht von der Möglichkeit aus, wissen zu können, wer und wie du in Zukunft sein wirst. Bei genauerer Betrachtung stellt sich aber sofort heraus, dass dies unmöglich ist. Der Blick in die Zukunft orientiert sich immer an der gegenwärtigen Situation, die mit Befürchtungen und Wünschen angereichert wird.