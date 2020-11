Ich habe gewisse Grundüberzeugungen. Gewissheiten, auf denen ich mir mühsam meine Existenz aufgebaut habe und die so sein müssen, weil sonst mein Leben keinen Sinn mehr ergeben würde. Dass gute Musik Menschen glücklich macht zum Beispiel. Oder auch, dass Sex und Liebe nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben müssen. Und daraus folgt, dass es auch voll okay ist, Sex zu haben, ohne zu lieben. Klar, oder?

Ich kannte Silvia schon lange. Sie war über eine gemeinsame Freundin in meinen Freundeskreis gerutscht, und wir verstanden uns prächtig. Sie liebte gute Musik. Sie war lustig und entsprechend geistreich. Und sie liebte Sex. Schon längst hatten wir uns bei Bier und Handschlag den heiligen Schwur gegeben, dass wir Freunde bleiben würden, komme, was wolle. Schliesslich habe Sex ja nicht zwingend was mit Liebe zu tun. Dass wir das eine und das andere sehr gut auseinanderhalten konnten, hatten wir uns durch alle Jahreszeiten, das halbe Kamasutra und mehrere europäische Hauptstädte hindurch bewiesen.