Weitspringerin erinnert sich : Sex-Partys im Olympischen Dorf – «man konnte kaum schlafen!»

Wie soll das funktionieren? Sex an den Olympischen Spielen darf nur mit zwei Metern Abstand geschehen. Trotzdem stehen 160’000 Kondome zur Verfügung.

Ein Sex-Verbot gibt es an den Olympischen Spielen in Tokio zwar offiziell keines, aber die Regeln machen ein Schäferstündchen zwischen Athletinnen und Athleten quasi unmöglich. Jeder Sportler wird via GPS überwacht, in Tokio bekommt man also alles mit. Ausserdem werden die Sportlerinnen und Sportler angehalten, Abstand zu halten. Trotzdem werden im Olympischen Dorf 160’000 Kondome verteilt.