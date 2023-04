John Lydon: Sex-Pistols-Sänger Johnny Rotten trauert um seine Frau Nora

John Lydon (67) alias Johnny Rotten betrauert den Verlust seiner Frau. Die in München geborene Nora Forster, eine Millionenerbin, starb mit 80 Jahren an den Folgen ihrer Alzheimer-Erkrankung.

1 / 4 Nora Forster und John Lydon alias Johhny Rotten waren 44 Jahre lang verheiratet. VQH Forster förderte in London Bands wie die Sex Pistols und arbeitete früher auch mit Jimi Hendrix zusammen. Getty Images Sie war die Tochter des «Tagesspiegel»-Verlegers Franz Karl Maier. Getty Images

Darum gehts Die langjährige Ehefrau von Punksänger John Lydon alias Johnny Rotten ist mit 80 an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung gestorben.

Lydon hatte seien Karriere auf Eis gelegt, um sie zu pflegen.

Für sie schrieb er auch den Song «Hawaii», mit dem er 2023 am ESC teilnehmen wollte.

In einem Statement auf Twitter gab die aktuelle Band von John Lydon – Public Image Ltd., kurz PIL – bekannt, dass dessen langjährige Ehefrau Nora Forster im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Die beiden waren fast 50 Jahre verheiratet. Im Februar hatte der frühere Sänger der Sex Pistols in einem Interview mit der «Sunday Times» noch über Nora gesagt: «Sie hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich wüsste nicht, wie ich ohne sie leben könnte. Ich würde es nicht wollen.»

Forster litt seit 2008 an einer starken Form der Demenz und wurde von ihrem Mann gepflegt. Lydon hatte vor einigen Jahren seine musikalische Karriere auf Eis gelegt, um sich voll und ganz um seine kranke Frau zu kümmern. Auch eine für 2020 geplante Tournee sagte er ab. Im Januar bewarb sich Lydon um die Teilnahme am European Song Contest – mit dem Song «Hawaii», den er für Nora geschrieben hatte. Es sei «jedem gewidmet, der auf der Reise des Lebens durch schwierige Zeiten geht, mit der Person, die ihm am meisten am Herzen liegt», sagte er.

Nora Forster, Tochter des früheren «Tagesspiegel»-Herausgebers Franz Karl Maier, war vor Lydon mit dem deutschen Sänger und Maler Frank Forster verheiratet und hat eine Tochter mit ihm. Forster zog in den 60er-Jahren nach London und förderte dort Bands wie die Sex Pistols, The Clash und weitere. Die 1962 geborene Tochter Ariane war unter dem Pseudonym Ari Up Sängerin der Frauenpunkband The Slits und starb 2010 an Brustkrebs. Lydon und Nora Forster übernahmen die Erziehung der drei Kinder von Ariane.

