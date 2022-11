Schweizer Nati-Gegner Serbien: Wirbel um Sex-Skandal und Schlägerei

Kein Kamerun-Einsatz für Vlahovic

An einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte Vlahovic, dass an den Gerüchten nichts dran sei. Rajkovic und er hätten ein einwandfreies Verhältnis. Der serbische Journalist Ivan Cvetkovic, der für das Sportportal «Sportske» arbeitet, schätzt das brisante Gerücht für 20 Minuten ein: «Ich weiss nicht, wie viel da wirklich dran ist. Das Ganze soll vor einigen Wochen passiert sein. Da lag die Frau von Rajkovic aber schwanger im Spital», so Cvetkovic. «Auch im Training war nichts von einem angespannten Verhältnis zwischen den beiden zu spüren», so der Journalist weiter.