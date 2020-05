Liestal BL

Hier ergreift der Sex-Täter die Flucht, nachdem Zeugen intervenierten

Am 5. April wurde eine 60-Jährige Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Staatsanwaltschaft stellte dem Täter ein Ultimatum. Entweder er stellt sich, oder sie publiziert Bilder, die Zeugen von ihm gemacht haben. Der Mann liess die Frist verstreichen.

Dieser Mann soll am 5. April einen sexuellen Übergriff auf eine 60-jährige Frau verübt haben.

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft fahndet mit Bildern nach dem Mann, der am 5. April in Liestal BL einen sexuellen Übergriff auf eine 60-jährige Frau verübt haben soll. Er soll sie hinter die Recycling-Container im Bereich Allee gezerrt und sich dort an ihr vergangen haben. Zeugen intervenierten, worauf der Mann von der Frau abliess und sich entfernte. Davor gelang es ihnen jedoch, Bilder vom mutmasslichen Täter zu machen.