Eine Sexarbeiterin eines Bordells in Pfäffikon ZH wurde verurteilt. (Symbolbild)

In der Schweiz gilt wegen Corona ein vorübergehendes Prostitutionsverbot. Doch dieses hat die Sexarbeiterin eines Bordells in Pfäffikon ZH missachtet, schreibt der «Zürcher Oberländer». Wie es in einem Strafbefehl der regionalen Staatsanwaltschaft heisst, hat die 36-Jährige während fast zwei Monaten im Frühling 2020 «mit zwei bis drei Männern täglich Sexualverkehr vollzogen». Zusätzlich seien keine notwendigen Schutzmassnahmen getroffen worden.