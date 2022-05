Aunty B. – All-In: Sex während der Periode? Schwamm drüber!

1 / 8 Die Schweizer Firma «Hera-Organics» bietet Naturschwämme an, die Tampons ersetzen sollen. Ob das tatsächlich funktioniert, hat Aunty B. getestet. Privat Wie dieser Schwamm angewandt wird, zeigt ein Anleitungs-Video. Privat So sehen die Schwämme aus, die die Menstruation aufsaugen sollen. Wenn die Blutung stark ist, kann man beide Grössen gleichzeitig nutzen. Privat

Darum gehts Der neue Menstruationsschwamm von Hera-Organics kann angeblich auch beim Sex getragen werden.

Aunty B. testet den Schwamm einen ganzen Tag lang. Bei der Arbeit, im Kick-Box-Training und beim Liebesspiel.

Sie lernt, wie man den Menstruationsschwamm richtig verwendet. Oder eben nicht.

Und sie beantwortet die Frage: Ist der Schwamm sextauglich?

Es fühlt sich weitaus rauer an als erwartet, als ich den Schwamm zum ersten Mal in die Hand nehme. Das Naturprodukt soll eine «nachhaltige Periode» garantieren und dem durch Tampons produzierten Abfall den Kampf ansagen. Doch zunächst fühlt sich der Schwamm eher wie das Schmirgelpapier an, mit dem ich in der fünften Klasse meinen selbstgemachten Holz-Kochlöffel fein schleifen sollte. Nicht wie etwas, das ich in meine Vagina einführen möchte.

Aber auf der Gebrauchsanweisung steht, dass die Naturschwämme aus Griechenland vor dem ersten Mal über Nacht in ein Wasser-Essig-Bad müssen. So werden sie weich und sind für die Anwendung bereit. Mein Apfelessig leistet jetzt also doppelte Hilfe: gut für Salatsaucen und gut für meinen Menstruationsschwamm.

Woher kommen diese Schwämme? Die Firma «Hera-Organics» wird von zwei Zürcher Jung-Unternehmerinnen geführt. Die Naturschwämme der Firma werden von Familienunternehmen in Griechenland nachhaltig aus dem Meer gepflückt und sind wieder verwendbar. Vor der Erstanwendung und nach der Periode soll der Schwamm über Nacht in einem Bad von einem Drittel weissem Essig und zwei Drittel Wasser eingelegt werden. Alternativ kann auch Teebaumöl verwendet werden. Danach wird der Schwamm mit Wasser ausgewaschen und ist zur Anwendung bereit. Im feuchten Zustand kann er auf die Wunschgrösse zugeschnitten werden. Bei starker Menstruation empfiehlt es sich, den Schwamm schon nach zwei bis drei Stunden auszuwaschen. Für extra langen Schutz können auch beide Schwämme aus dem Set zeitgleich verwendet werden. Grundsätzlich kann der Schwamm bis zu acht Stunden getragen werden, auch über Nacht. Er ist biologisch abbaubar und kann nach Gebrauch kompostiert werden. Es empfiehlt sich, den Schwamm nach zwei bis drei Monaten auszutauschen. Ein Probierset kostet 14.95 Franken. Ein Jahresabo kostet 89.70 Franken. Dazu kommen 2.90 Franken Versand.

Ich plane für das Probierset von Hera-Organics den Härtetest: arbeiten, Kickbox-Training und Sex. Gerade bei letzterem bin ich gespannt. Ob der Schwamm hält, was er verspricht?

Erstmal der grosse Schock!

S**t! Fühlt sich an, als hätte ich mich eingenässt! Als ich für die Mittagspause vom Bürostuhl aufstehe, steigt mein Puls. Mit möglichst unschuldiger Miene schleiche ich in Richtung Personal-WC. Selber schuld. Denn laut Anleitung hätte ich bei starker Periode den Schwamm schon nach zwei bis drei Stunden austauschen müssen und nicht erst nach fünf. Ohne Probleme entferne ich den Schwamm mit Pinzettengriff, halte ihn über die Schüssel und lasse aus der mitgebrachten Flasche Wasser drüber laufen. Es ekelt mich gar nicht so sehr wie erwartet.

Mit besserem Zeitmanagement geht der Test-Tag weiter. Ich ziehe mich fürs Kick-Box-Training um und entscheide kurzerhand, das grössere Modell aus dem Probierset zu benutzen. Das Ding sitzt wie angegossen, besser als ein Tampon und überrascht mich mit seinem Tragekomfort. Ohne böse Überraschungen kann ich im Schneidersitz das Training beenden.

«Ist das Ding auch wirklich sextauglich?»

«Ob er den Schwamm bemerkt? Und wie hole ich das Ding danach wieder raus?» Frisch geduscht und etwas unsicher lege ich mich ins Bett meines Lovers. Als es dann zur Sache geht, scheint ihn der Schwamm null zu stören – obwohl es heiss hergeht! Mich stört er auch nicht, eher im Gegenteil. Es fühlt sich alles sehr komfortabel an und Überraschung: Die Bettlaken bleiben tatsächlich weiss.

Nach dem Sex stelle ich fest, dass das Teil nach hinten gerutscht ist. Nach etwas Pressen und Tasten klappt die Entfernung trotzdem problemlos. Als ich zurück ins Bett falle, meint mein Liebster: «So, jetzt sind deine Tage wohl kein Hindernis mehr». Stimmt, und als Tampon-Ersatz ist der Schwamm echt gut. Ich glaube, ich werde den jetzt öfter verwenden.