Darauf habe sie aber hauptsächlich Videos gepostet, in welchen sie Trainerhosen oder Pyjamas getragen habe, sagt sie.

Auf Tiktok wurden in den letzten Wochen auffallend viele Profile gelöscht, die von Sexarbeiterinnen oder Onlyfans-Stars betrieben wurden. Dies berichtet « Rolling Stone ». Gleich sechs verschiedene Sexarbeiterinnen erzählen dem Magazin, wie sie sich im November in ihr Tiktok-Profil einloggen wollten, nur um festzustellen, dass dieses ohne Warnung gelöscht worden war.

Einer dieser Stars ist Ally Hardesty. Auf Onlyfans postet die Influencerin häufig explizite Inhalte, auf Tiktok habe sie aber stets darauf geachtet, dass ihre Videoclips jugendfreundlich seien, so Hardesty zu «Rolling Stone». «Ich habe immer extra alle Inhalte, in welchen ich Lingerie oder nur knappe Kleidung trage, nicht auf Tiktok gepostet.» Dort sei sie vor allem in ihren Sweatpants und Pyjamas zu sehen gewesen.