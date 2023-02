Zürcher Verwaltungsgericht: Sexismus-Eklat an Weihnachtsessen kommt Richter teuer zu stehen

Das Verwaltungsgericht bestätigt, dass es am Weihnachtsessen «zu verbalen grenzüberschreitenden Äusserungen eines Richters gegenüber Mitarbeitenden mit teilweise sexualisiertem Inhalt» gekommen sei.

Am Weihnachtsessen des Zürcher Verwaltungsgerichts beleidigte ein völlig betrunkener Richter andere Mitarbeitende und belästigte diese. Vor allen Kolleginnen und Kollegen sagte der Richter einer Mitarbeiterin beispielsweise, dass sie doch ohnehin auf ältere Männer stehe . Eine andere frage er, ob sie zusammen duschen wollten , wie der « Tages-Anzeiger » berichtete. Auch männliche Kollegen habe der Richter beleidigt und sie als «Loser» bezeichnet.

Gegenüber der Zeitung bestätigt Lucia Eigensatz, Generalsekretärin des Verwaltungsgerichts Zürich, dass es nach dem Weihnachtsessen Ende November 2022 «zu verbalen grenzüberschreitenden Äusserungen eines Richters gegenüber Mitarbeitenden mit teilweise sexualisiertem Inhalt» gekommen sei. Der Richter sei zur Rede gestellt und aufgefordert worden, die Veranstaltung zu verlassen. Dies habe er in der Folge auch getan, wie Eigensatz mitteilte.

Richter für sechs Wochen suspendiert

Mitte Dezember, etwa zwei Wochen nach der Weihnachtsfeier, fällte der Verwaltungsgericht ein Entscheid: Dem betroffenen Richter wurde nahegelegt, sein Amt ohne Lohn bis Ende Januar 2023 ruhen zu lassen. Die Forderungen habe dieser akzeptiert, so Eigensatz.

Richter schämt sich für Verhalten

Auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» zeigt sich der besagte Richter betroffen: «Ich habe inakzeptable Sachen am Tisch gesagt und schäme mich dafür.» Er habe sich in einer schwierigen familiären Situation befunden und zu viel Alkohol getrunken. «Als Richter darf ich nicht die Kontrolle verlieren. Ich kann es nicht ungeschehen machen, und es tut mir unendlich leid.» Gleich am Tag nach der Feier habe er sich dann bei den Betroffenen für sein Verhalten entschuldigt. Dies wurde von den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigt.