Schweiz: Rechte Jungpolitikerin lässt Linke sexistisch entgleisen

Zwei Jungpolitikerinnen schlägt derzeit purer Frauenhass auf Social Media entgegen. Eine der Betroffenen ist JSVP-Nationalratskandidatin Vivienne Huber. Auf ihren jüngsten Tweet «Aussen modern, im Kern konservativ. Mit vollem Elan in den Wahlkampf» gab es nicht nur Erfolgswünsche, sondern auch sexistische Kommentare.

Einige Kommentare stammen dabei von bekennenden Links-Wählern, darunter «Können Enten überhaupt in den Nationalrat gewählt werden?», «Der Nationalrat ist kein Gummibootverleih» oder «Kann *man/Frau* mit Botox innen verkalkt sein?» Das sorgt für Kritik aus den eigenen Reihen. Eine Userin schreibt: «Bin schnell aus dem linken Lager hierüber gesprintet, weil ich eine Mitteilung für die Genossinnen und Genossen habe: Über das Äussere einer Frau herzuziehen ist misogyn und peinlich für alle, die denken, sie seien Leuten aus der SVP moralisch überlegen. Seid ihr nicht.»

Auch Florin Schütz, Mitarbeiter des Zentralsekretariats der SP, übt Kritik: «Das ist dumm. Ein solches Verhalten verurteile ich aufs Schärfste.» Das Aussehen einer Person oder Geschlechterstereotypen seien nie ein Argument. «Kritik muss auf inhaltlicher Ebene geschehen. Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass in einer patriarchalen Gesellschaft alle Personen bis in linke Kreise hinein sexistisches Gedankengut in sich tragen und dass der Kampf noch lange nicht vorbei ist.»