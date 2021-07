Nachrichtendienst des Bundes : Sexismus und Mobbing beim Schweizer Geheimdienst

Eine interne Umfrage und eine Arbeitsgruppe zeichnen beim Nachrichtendienst des Bundes ein dramatisches Bild des Arbeitsklimas.

Zehn Prozent gaben an, sie seien in den letzten 24 Monaten gemobbt worden.

Beim überraschenden Abgang des Direktors des Nachrichtendiensts des Bundes (NDB) spielt eine Personalumfrage eine zentrale Rolle. Gemäss einer vertraulichen Aussage der zuständigen Bundesrätin Viola Amherd trugen deren «katastrophale Resultate» zur Trennung von Jean-Philippe Gaudin bei, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Der NDB schnitt in der umfassenden Befragung des Bundespersonals deutlich weniger gut ab als andere Einheiten in Amherds Verteidigungsdepartement. Besonders schlecht weg kam die oberste Geheimdienstführung.

Zehn Prozent der Teilnehmenden aus dem NDB gaben an, sie seien in den 24 Monaten zuvor in der Bundesverwaltung gemobbt worden. Zwei Prozent berichteten von sexueller Belästigung am Arbeitsort.