Sexismus-Vorwurf: Werbeplakat von Smile verärgert Frauen

An diesem Plakat erhitzen sich die Gemüter.

Schwere Vorwürfe an Smile.direct: Mit einem Slogan mache sich die Versicherung über Opfer von Femiziden lustig, beklagen Kritikerinnen.

«Autoversicherung ohne Blabla», verspricht die Versicherung Smile, die zur Helvetia-Gruppe gehört. Sie hat für ihre Werbung eine Reihe mehr oder weniger witziger Slogans ersonnen, etwa «Ich brauche eine Versicherung, die so einfach zu durchschauen ist wie mein Mann» oder «Falls nicht dein Liebling an deinen Hintern fasst, sondern ein Taschendieb».

Meist regen die Werbesprüche zum Schmunzeln an. Doch ein Slogan hat nun den Zorn einiger Frauen erweckt: Auf den Plakat-Spruch «Ex getroffen. Mit Auto.» hin sei «eine dreistellige Zahl» von Mails von Personen eingegangen, die sich über den Spruch beschwerten, zitiert der «Tages-Anzeiger» einen Sprecher der Helvetia-Gruppe. Gegenüber der Zeitung beschwerte sich eine erboste Frau, der Slogan spiele ganz klar auf Männer an, die ihre Frauen mit dem Auto überfahren und töten wollten.

Auch seitens der Schweizer Frauenrechtsorganisation «Ni una menos» und der Organisation Campax wurde Kritik laut – letztere schaltete im Web gar eine Kampagne mit Unterschriftenmöglichkeit auf, um Druck auf Smile auszuüben. Dabei wird auf einen Fall vom April aus Bellach SO verwiesen, in dem ein 19 Jahre alter Mann versucht habe, eine junge Frau zu überfahren. Rund 400 Personen unterstützen laut dem «Tages-Anzeiger» die Forderung.

«Ex» kann auch einen Mann bezeichnen

Eric Zeller, Sprecher von Helvetia, erklärt, die Smile-Werbung wolle «pointiert und humorvoll» daherkommen: «Das gelingt in vielen Fällen gut, in einigen weniger gut – auch weil unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge lustig finden.» Man wolle bestimmt niemanden diskriminieren oder tragische Ereignisse wie Femizide relativieren oder lächerlich machen. Das sei auch im kritisierten Beispiel nicht anders, zumal es ja offen lasse, ob es sich um «die» oder «den» Ex handle.