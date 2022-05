Winterthur: Sexpraktik geht schief – Polizei muss Mann aus misslicher Lage befreien

Die ausgerückte Patrouille traf vor Ort auf einen Mann und eine Frau, welche offensichtlich in den Räumlichkeiten sexuelle Praktiken ausübten. Sie mussten den Mann von Handschellen befreien. (Symbolbild)

Die Winterthurer Polizei wurde am Montagnachmittag zu einem etwas spezielleren Einsatz gerufen. (Symbolbild)

Am Montagnachmittag musste die Winterthurer Polizei zu einem nicht alltäglichen Einsatz ausrücken. Wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, rief ein Mann bei der Stadtpolizei an und teilte mit, dass eine Kollegin ihm aus Spass Handschellen angelegt habe. Nun hätte sie den Schlüssel verloren und könne ihn nicht mehr losmachen.